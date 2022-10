So wird der eigene Garten zum idealen Lebensraum für Tiere

Gärten bieten Igeln, Eidechsen, Kröten und Vögeln ideale Plätze im Winter. Aber nur, wenn sie nicht zu sehr aufgeräumt sind, so der Bund Naturschutz Ostallgäu.

17.10.2022 | Stand: 06:53 Uhr

Wer ein Herz für Tiere hat, sollte im Herbst seinen Garten nicht blitzblank aufräumen, betont der Bund Naturschutz (BN). „Äste und Zweige, die beim Zurückschneiden von Bäumen und Stauden entstehen, können in einer Gartenecke zu einem Reisighaufen aufgeschichtet werden. Darauf kann zusätzlich altes Laub geschichtet werden“, erläutert Herbert Noske von der BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren. Denn all das biete nicht nur Igeln ideale Plätze für ihren Winterschlaf. Auch Kröten oder Eidechsen fänden in solchen wilden Ecken Schutz und Nahrung.

Bund Naturschutz: Sträucher, Stauden und Blumenreste liefern bestes Vogelfutter

Stauden, Sträucher und Blumenreste lieferten derweil bestes Vogelfutter. Alte Blüten und Pflanzenstängel böten zudem vielen Inekten Möglichkeiten zur Überwinterung, betont Noseke. Ebenso hilfreich sei es, ein Stück der Blumenwiese nicht zu mähen und über den Winter stehen zu lassen. Auch das biete Insekten Überwinterungsquartiere.

Grundsätzlich sollten Hobby-Gärtner seltener und später mähen, rät Noske: „Wer dem Rasen Zeit zum Wachsen gibt, der fördert Lebensraum für Bienen, Wildbienen und Schmetterlinge.“ Denn nektar- und pollenhaltige Wildkräuter wie Salbei, Margeriten oder Knautie vertrügen keinen häufigen Schnitt. „Wer häufig mäht, verhindert die Entwicklung dieser für Insekten wertvollen Pflanzen.“

Rasenschnitt als Mulch locker auf Beete legen oder um Beerensträucher streuen

Der Rasenschnitt kann laut BN zusammen mit Laub und zerkleinerten Zweigen als Mulch-Material locker auf Gemüsebeete oder um Beerensträucher gestreut werden. So kommen Wildkräuter nicht hoch und man spart sich das häufige Jäten. Außerdem schütze das Mulchen vor dem Austrocknen des Bodens im Winter.

Im Herbst sei auch die richtige Zeit, um Blumenzwiebeln von Frühblühern im Garten zu verteilen. Denn Insekten wie Bienen oder Hummeln ernährten sich im Frühjahr von Schneeglöckchen, Krokussen, Märzenbechern und Tulpen. Der Tipp des BN dazu lautet: „Kleine Frühblüher wie Schneeglöckchen und Krokusse in größeren Gruppen setzen!“ Bei der Aussaat sollten die Zwiebeln etwas tiefer in die Erde eingearbeitet werden – mindestens die doppelte Zwiebelgröße. Im Frühjahr könnten sie sich dann zu schönen Blütenteppichen entwickeln.

Die Ostallgäuer Naturschützer sagen: "Laubbläser gehen gar nicht!"

Lesen Sie auch

Zum Schutz der Tiere So überleben Igel den Winter in Ostallgäuer Gärten

„Dass Laubbläser tabu sind, sollte sich rumgesprochen haben“, sagt Noske abschließend. „Sie sind nicht nur laut, sondern behindern zudem die Humus- und Nährstoffbildung, da die weggeblasenen Blätter und Äste nicht mehr auf dem Boden verrotten können.“ Die am Boden lebenden Kleintiere wie Würmer, Insekten, Spinnen und Kleinsäuger verlören damit Nahrung und Lebensraum. Außerdem werde die Deck-Schicht entfernt, die den Boden vor Austrocknung und extremer Kälte schützt.

Mehr Tipps lesen Sie auch hier im Internet.