So wurde in Marktoberdorf, Görisried und Umgebung Silvester gefeiert

Ausgelassen begrüßen die Menschen in Marktoberdorf, Görisried und Umgebung an Silvester das neue Jahr. Ein Bürgermeister beschwört den Zusammenhalt.

01.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Beim Silvester-Feuerwerk in Marktoberdorf, Obergünzburg und den umliegenden Gemeinden ist bei guter Sicht und mildem Wetter ausgiebig lang, bunt und laut geknallt worden. Es gab in einigen Orten zum Jahreswechsel Musik, Party und Theater. Ein voller Erfolg war dabei auch die große Silvesterparty in Görisried mit mehreren hundert Partygästen. Das ausgelassene Feiern nach der zweijährigen Corona-Pause ging in der Region – abgesehen von einzelnen Hecken- und Autobränden – dabei wohl ziemlich friedlich und unfallfrei ab. So war Silvester 2022 im mittleren Ostallgäu. (Lesen Sie auch unseren großen Hintergrundbericht: Feuerwerk an Silvester? So war es in Görisried und Marktoberdorf geplant.)

