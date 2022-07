Söder schickt Glückwünsche: Weshalb der Ministerpräsident das Ostallgäu einen "Top-Landkreis" nennt

Der Landkreis Ostallgäu begeht seinen 50. Geburtstag mit einem großen Festakt. Der Ministerpräsident gratuliert und sagt, wo das Ostallgäu überall führend ist.

02.07.2022 | Stand: 07:19 Uhr

Josef Rid erinnert sich noch genau an die Atmosphäre der ersten Kreistagssitzung am 24. Juli 1972. Angespannt waren sie alle. Die 60 Männer aus den drei Altlandkreisen Marktoberdorf, Füssen und Kaufbeuren, die nun zusammenarbeiten sollten. Für den neuen Landkreis. Dabei kannten sie sich ja gar nicht richtig. So war die Gemütslage eben eher ernst. Bis der neue Landrat Adolf Müller Taschentuch und Schnupftabak aus der Hosentasche zog. Und sich eine Prise genehmigte. „Ab da war die Stimmung ganz eine andere.“

50 Jahre ist Josef Rid Kreisrat im Ostallgäu

Die Anekdote erzählte Rid beim Festakt zum Landkreis-Jubiläum auf der Bühne im Marktoberdorfer Modeon. Und welch besseren Zeitzeugen hätte es auch geben sollen? 50 Jahre besteht das Ostallgäu nun – und genauso lange engagiert sich der 80-Jährige auch als Kreisrat in der Kommunalpolitik. Und wenngleich Rids Erzählung durchaus für Heiterkeit im Publikum sorgte, als Stimmungsaufheller war sie im Gegensatz zur historischen Schnupftabak-Prise nicht nötig. Denn die Laune war ohnehin gut im Saal bei der schwungvoll-abwechslungsreichen Feier mit Musik (Kreisblasorchester, Bläserensemble Marktoberdorf, Obermindeltaler Alphornbläser), Reden, humorvollen Einlagen und der souverän-charmanten Moderation von Monika Schubert.

Landrätin Maria Rita Zinnecker und Josef Rid, der seit 1972 Kreisrat im Ostallgäu ist.

Anfangs Widerstände gegen den neuen Landkreis Ostallgäu

Am 1. Juli 1972 trat die damals nicht unumstrittene bayerische Gebietsreform in Kraft und der neue Landkreis Ostallgäu war geboren. In ihrer Festrede erinnerte Landrätin Maria Rita Zinnecker an die anfänglichen Widerstände gegen das neue Kreisgebilde und wie „äußerst skeptisch“ der Landkreis in seinen Anfangsjahren gesehen wurde. Es habe gedauert, „bis das Dreigestirn zur Einheit wurde“, sagte Zinnecker. Doch nun, nach 50 Jahren, sei das Ostallgäu „ein echtes Erfolgsmodell“. Und in ihrer Wahrnehmung „identifizieren sich die Menschen jetzt mit ihrem Landkreis“.

Das Ostallgäu habe seit 1972 einen Weg genommen, der „ständig bergauf“ geführt habe, sagte Zinnecker. Dies liege vor allem an den „liebevollen und fleißigen Menschen“ die diesen Landkreis verwaltet, gestaltet, lebens- und liebenswert gemacht hätten.

"Hoher Lebensstandard" im Ostallgäu

Das Ostallgäu stehe wirtschaftlich und infrastrukturell gut da, sagte Zinnecker. „Wie genießen einen hohen Lebensstandard, haben eine niedrige Arbeitslosenquote, hervorragende Unternehmen, ein starkes Verkehrswegenetz, einen brummenden Tourismus und eine leistungsfähige Bildungslandschaft“ – bei diesem letztgenannten Punkt hob Zinnecker ausdrücklich die gute Arbeit ihrer beiden Vorgänger Johann Fleschhut und Adolf Müller (der bei der Feier nicht dabei sein konnte) hervor. Zinneckers Fazit: Die Gebietsreform habe dem Ostallgäu „administrative, wirtschaftliche und politische Effizienz gebracht“ – und genau dies sei ja das Ziel der Reform gewesen.

Sogar Söder schickt per Video Glückwünsche

Glückwünsche zum 50. Geburtstag kamen auch aus der bayerischen Staatskanzlei. Ministerpräsident Markus Söder gratulierte in einer knapp vierminütigen Videobotschaft. Der Landkreis Ostallgäu sei einer der „erfolgreichsten Landkreise nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland“, sagte Söder. Es gebe keine Tabelle, kein Ranking, in der das Ostallgäu nicht ganz vorne liege. Namentlich nannte Söder: Lebensqualität, wirtschaftliche Entwicklung und Zufriedenheit der Bevölkerung. „Deswegen ist das Ostallgäu ein Top-Landkreis, auf den Bayern absolut stolz ist“, sagte der Ministerpräsident.

Das Ostallgäu: "einer der schönsten Landkreise überhaupt"

Die Reihe der Gratulanten war damit aber noch lange nicht zu Ende. Ebenfalls per Video gratulierte Innenminister Joachim Hermann. Mit seinen „malerischen Landschaften“ sei das Ostallgäu nicht nur geliebte Heimat, „sondern ein Sehnsuchtsort für alle“. Gesundheitsminister Klaus Holetschek nannte das Ostallgäu „einen der schönsten Landkreise überhaupt“. Doch seien es immer die Menschen, die einen Landkreis prägen. Weitere Glückwünsche kamen unter anderem von Regierungspräsident Erwin Lohner, Bischof Bertram Meier (ein gebürtiger Buchloer) und dem Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse.

Anfangs keine Frauen im Kreistag Ostallgäu

Im Interview mit Monika Schubert blickte Kreisrat Josef Rid zurück. Etwa auf die erste Kreistagssitzung im Festsaal von Biessenhofen. Er erinnerte an die erste Rede von Landrat Adolf Müller, der eindringlich darum gebeten habe, das Ostallgäu gemeinsam voranzubringen. Auffällig damals: „Es gab leider noch keine Frauen im Kreistag“, sagte Rid. Und noch etwas sei in den 70er Jahren anders gewesen. Nach Kreistagssitzungen hätten sich die Mitglieder öfter nochmals zusammen gesetzt, um Schafkopf zu spielen. „Das vermisse ich heute manchmal“, sagte Rid.

