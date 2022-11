Wie soll es mit dem maroden Sparkassengebäude in Unterthingau weitergehen? Im Marktrat gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

12.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Soll das Sparkassengebäude in Unterthingau saniert oder verkauft werden? Mit dieser Frage befasste sich der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung. Nach einer intensiven Debatte standen jedoch weder Verkauf noch Sanierung zur Abstimmung. Stattdessen soll ein Arbeitskreis weitere Fakten und Zahlen für eine Entscheidung erarbeiten.

Schon seit einigen Monaten ist das Sparkassengebäude in Unterthingau Thema

Das Thema beschäftige den Marktrat und die Beiräte schon seit einigen Monaten, erinnerte Bürgermeister Bernhard Dolp. In dem gemeindlichen Objekt in der Marktoberdorfer Straße seien derzeit zwei Gewerbeeinheiten und drei Wohnungen vermietet. Das Gebäude befinde sich in einem schlechten baulichen Zustand und muss dringend saniert werden. In den vergangenen Jahren wurde nur das Notwendigste gemacht. Dadurch sei ein erheblicher Unterhaltsrückstau entstanden. Infolge dessen müsse eine Kernsanierung ausgeführt werden. Elektro- und Versorgungsleitungen, Heizung, Keller, Mauerwerk und Dachstuhl müssen renoviert werden. Teilweise werde noch mit Kohleöfen geheizt. „Es besteht dringender Handlungsbedarf. Wenn wir das Gebäude halten möchten, muss es saniert werden. Die Zeit ist jetzt gekommen“ sagte Dolp.

Hohe Renovierungskosten und keine Förderungen - Beiräte raten zum Verkauf

Nach einem ersten Gutachten belaufen sich die Renovierungskosten auf mindestens 680.000 Euro. Förderungen können nicht beansprucht werden. Bei einer Entscheidung pro Sanierung müssten jedoch noch weitergehende Sondierungen und Planungen erfolgen, erklärte der Bürgermeister. Bevor weitere Schritte folgen, sei jetzt eine Grundsatzentscheidung nötig.

Marktrat Christoph Grabowski berichtete über die ausführliche Beratung des Themas im Finanzbeirat. Die Zahlen seien eindeutig. Eine Sanierung sei langfristig nicht über Mieten finanzierbar. Aufgrund der hohen Kosten und des maroden Gebäudes empfehle der Beirat deshalb den Verkauf des Gebäudes. Der Baubeirat sei zum gleichen Ergebnis gekommen, erklärte Marktrat Gerhard Specht.

Wolfgang Schrägle und Franz Stöckle sprachen sich gegen einen Verkauf aus. Das Objekt in zentraler Ortslage sollte im Eigentum der Gemeinde verbleiben. Hier könnten weiterhin kleine Gewerbeeinheiten und Mietwohnungen angeboten werden. Auch Ulrike Kremer plädierte für einen Erhalt bei der Gemeinde. Die Sanierung könne auch in kleinen Schritten erfolgen.

Keinen Handlungsbedarf für eine Vollsanierung sah Michael Schindele. Die Mieter seien zufrieden.

Thomas Sorg schlug eine abschnittsweise Sanierung ohne Planer mit den örtlichen Handwerksbetrieben vor. Gerhard Specht befürchtete „explodierende Zahlen und ein Fass ohne Boden“, wenn das Gebäude für eine Kernsanierung genauer sondiert werde.

Dritter Bürgermeister Johann Frank warnte davor, bei den hohen Sanierungskosten andere Projekte, wie das Dorfgemeinschaftshaus Reinhardsried und das Musikheim Oberthingau, zu gefährden. Im Haushalt seien bisher keine Mittel für eine Sanierung eingeplant, erklärte Bürgermeister Dolp dazu.

Bisher kein einheitliches Meinungsbild: Sanierung oder Verkauf?

Aufgrund des uneinheitlichen Meinungsbildes im Rat stellte Michael Stöckle einen Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt. Ein Arbeitskreis aus dem Marktrat soll sich nochmals intensiv mit der Thematik befassen und eine vertiefte Prüfung durchführen. Mit konkreten Zahlen und Fakten soll dem Rat dann ein Vorschlag unterbreitet werden. Es bestehe noch kein Zeitdruck. Der Marktrat stimmte mit 10 : 3 Stimmen für die Bildung des Arbeitskreises. Über die Varianten Sanierung oder Verkauf wurde in der Folge nicht mehr abgestimmt. Für den Arbeitskreis wurden die Räte Anton Samenfink, Ulrike Kremer, Franz Stöckle, Michael Stöckle, Christoph Grabowski und Thomas Sorg benannt.

Als Nachbarkommune wurde Unterthingau an der Bauleitplanung „Freiflächenphotovoltaikanlage Hattenhofen“ der Stadt Marktoberdorf beteiligt. Der Marktrat beschloss, zum Bebauungsplan und zur Änderung des Flächennutzungsplanes keine Stellungnahme abzugeben.