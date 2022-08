Soll soll der Strom in Obergünzburg in Zukunft sicher fließen

LEW Verteilnetz investiert rund 2,8 Millionen Euro in die Modernisierung des Umspannwerkes in Obergünzburg. Warum die Maßnahme nötig war.

02.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des Stromverteilnetzes in der Region, hat mit der Erneuerung des Umspannwerks in Obergünzburg begonnen. Ein Großteil der Anlagentechnik ist bereits über 40 Jahre alt und wird nun gegen moderne Technik ausgetauscht. Das Umspannwerk Obergünzburg wandelt die elektrische Spannung zwischen dem regionalen Hochspannungsnetz (110 kV) und dem lokalen Mittelspannungsnetz (20 kV) um. Damit spielt das Umspannwerk eine wichtige Rolle für die Stromversorgung in Obergünzburg, den umliegenden Gemeinden und der ortsansässigen Industrie. Mit Investitionen von rund 2,8 Millionen Euro macht LVN das Umspannwerk fit für die Energiezukunft.

Das wurde außerdem beim Umspannwerk erneuert

Im Rahmen der Erneuerungsarbeiten baut LVN ein neues 20-kV-Schalthaus. Die bisherige 20-kV-Schaltanlage hat das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und wird gegen eine neue, gasisolierte Schaltanlage ausgetauscht. Diese ist durch ihre Isolation nicht nur sicherer, sondern auch wesentlich kompakter als die alte. Außerdem verfügt sie über mehrere Reserve-Felder. So ist sichergestellt, dass das Umspannwerk auch künftig genug freie Kapazitäten für die weiter steigende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in der Region hat.

Was das Projekt in Obergünzburg für die Insekten bedeutet

LVN nimmt die Erneuerungsmaßnahmen auch zum Anlass, das Umspannwerksgelände ökologisch aufzuwerten. Im Rahmen des Projekts „Insektenfreundliches Günztal“ der Stiftung Kulturlandschaft Günztal werden Mikrohabitate für Kleintiere und Insekten auf dem Umspannwerksgelände in Obergünzburg angelegt. Diese Biotope bieten kleineren Lebewesen ideale Voraussetzungen, um Nahrung zu finden, und leisten dadurch einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Die Erneuerung des Umspannwerks findet im laufenden Betrieb statt. Stromkunden merken von den Arbeiten nichts. LVN plant, die Arbeiten bis Ende nächsten Jahres abzuschließen.

Lesen Sie auch: Stehen kleine Wasserkraftwerke in Kaufbeuren und dem Ostallgäu bald vor dem Aus?

Wie sich die Gemeinde Wald auf einen Stromausfall vorbereitet

Lesen Sie auch