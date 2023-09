Wie ein Sommercamp in Marktoberdorf Kindern Mut macht

19 Teilnehmer verbringen vier Tage voller Musik, Kunst und Kultur im Mobilé Marktoberdorf. Was dabei rauskommt? Das zeigt ein Besuch beim Sommercamp „Aufwind“.

07.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Monika Schubert nennt sie ihre Schmetterlinge. Und tatsächlich: Die 19 Mädchen und Jungen schwirren an diesem Tag nur so durch das Mobilé in Marktoberdorf. Kinderstimmen und -gelächter schallen durch die Gänge, gemischt mit Musik. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Sommercamp "Aufwind" in der Kunstschule wieder Einzug gehalten hat. Vier Tage lang stehen dort für Kinder aus dem ganzen Ostallgäu Kunst und Kultur auf dem Programm. Und diese vier Tage können in so manchem Fall ein ganzes Leben verändern, wie Monika Schubert erzählt. Denn bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern handelt es sich um Kinder, die aufgrund ihrer Lebensumstände normalerweise nicht die Chance haben, an soziokulturelle Bildung zu kommen. Im Mobilé Marktoberdorf hingegen heißt es für sie "probieren statt korrigieren", sagt Schubert. Es gibt kein Richtig kein Falsch. Die Kinder sollen merken: Ich kann etwas. Sie sollen im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinauswachsen.

