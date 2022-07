Angebot für Schüler: Jetzt für den Sommerferien-Leseclub in der Stadtbücherei anmelden

In den Sommerferien können sich Schüler für den Sommerferien-Leseclub in der Stadtbücherei Marktoberdorf anmelden. Es gibt Preise zu gewinnen.

16.07.2022 | Stand: 09:00 Uhr

„Lesen was geht“: Unter diesem Motto steht der Leseclub in der Stadtbücherei Marktoberdorf. Vom 18. Juli bis zum 19. September können Kinder und Jugendliche, die in diesem Schuljahr die zweite bis achte Klasse besucht haben, am Sommerferien-Leseclub teilnehmen.

Das hat der Sommerferien-Leseclub in der Stadtbücherei Marktoberdorf zu bieten

Extra dafür angeschaffte neue Bücher stehen exklusiv für die „Leseclub-Mitglieder“ in der Bücherei Marktoberdorf bereit. Außerdem gibt es wieder viele Preise zu gewinnen samt Abschlussparty am Ende. Anmeldungen für den Sommerferien-Leseclub sind ab sofort in der Stadtbücherei möglich.