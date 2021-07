Sonderaktion im Ostallgäu: Ab Freitag können sich Bürger in den Gemeinden gegen Corona impfen lassen

Um die Impfquote im Ostallgäu zu erhöhen, gehen die Impfzentren nun auch in die Gemeinden. Wo sich Bürger im Landkreis ohne Termin impfen lassen können.

15.07.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Um die gesunkene Impfbereitschaft wieder anzuheben, bieten die Impfzentren Ostallgäu in einer Sonderaktion nun auch Impfungen in den Gemeinden an. Ein Termin ist auch dafür nicht nötig. Bereits am Freitag können sich Bürger in Obergünzburg gegen das Coronavirus impfen lassen.

Die Impfquote liege im Landkreis bei derzeit bei knapp über 51 Prozent. „Viel zu wenig, um für eine vierte Welle gerüstet zu sein und erneute harte Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zu vermeiden“, teilt das Landratsamt mit. Daher werden ab Freitag dieser Woche in einzelnen Gemeinden des Landkreises Impfungen vor Ort angeboten. Diese finden am Wochenende von 13 bis 17 Uhr und an Werktagen von 16 bis 20 Uhr statt, um jedem die Teilnahme zu ermöglichen.

In diesen Gemeinden wird in den kommenden Tagen vor Ort geimpft:

Obergünzburg , Freitag von 16 bis 20 Uhr, Gutbrodstraße 39 (Familienstützpunkt).

, Freitag von 16 bis 20 Uhr, Gutbrodstraße 39 (Familienstützpunkt). Neugablonz , Freitag, 16. Juli, von 16 bis 19 Uhr, Bürgerplatz 1 (Gablonzer Haus).

Freitag, 16. Juli, von 16 bis 19 Uhr, Bürgerplatz 1 (Gablonzer Haus). Seeg , Sonntag, 18. und 25. Juli, von 13 bis 17 Uhr im Rathaus).

, Sonntag, 18. und 25. Juli, von 13 bis 17 Uhr im Rathaus). Eggenthal , Montag, 19. Juli, 16 bis 20 Uhr im Rathaus.

Montag, 19. Juli, 16 bis 20 Uhr im Rathaus. Roßhaupten : Montag, 19. und 26. Juli, von 16 bis 20 Uhr im Gemeindesaal.

Eine Liste der Termine – die regelmäßig aktualisiert wird – gibt es auf der Homepage des Landkreises:

www.ostallgäu.de/corona