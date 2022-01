Das sind die nächsten Sonderaktionen im Ostallgäu - So kommen Sie an einen Termin

In Marktoberdorf und in Obergünzburg finden erneut Sonderimpfaktionen statt. Das Impfzentrum Marktoberdorf bietet beispielsweise einen Kinderimpftag.

Die kommenden Tage finden weitere Impfaktionen im Ostallgäu statt. Im Impfzentrum Marktoberdorf bekommen Kinder von fünf bis elf Jahren den Piks. Dort wird am Samstag, 8. Januar, von 8 bis 16 Uhr ein Kinderimpftag durchgeführt. Nach Angaben des Landratsamtes geschieht dies in Zusammenarbeit mit Kinderärzten.

Das Impfzentrum Marktoberdorf bietet weitere Termine jeweils am Samstag, 15., 22. sowie 29. Januar an. Es wird immer von 8 bis 16 Uhr geimpft. Eine telefonische Anmeldung ist unter der Telefonnummer 08342/911-990 notwendig. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer. Die zweite Impfung findet 21 Tage später statt.

Sonderimpfaktion in Obergünzburg

Wer sich noch boostern lassen möchte, kann dies auch im Rahmen der Sonderimpfaktion in Obergünzburg tun. Die mobilen Impfteam des Landkreises, der Stadt Kaufbeuren und des Roten Kreuzes bieten einen weiteren Außentermin für eine Corona-Impfung an: Geimpft wird am Donnerstag, 6. Januar, von 9.30 bis 14 Uhr im Akku-Treff in der Poststraße 2. Es stehen die Impfstoffe BioNTech/Pfizer und Moderna zur Verfügung. Das Impfteam nimmt sowohl Erst-, Zweit- als auch Drittimpfungen vor.

Für eine Impfung bei den Sonderimpfaktionen durch das mobile Impfteam ist – wie bei den Impfzentren – eine Online-Terminvereinbarung notwendig. Vor der Online-Terminvereinbarung müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite registrieren. Anschließend können sie dort ihren Impftermin buchen.

