Sonnencremes belasten unsere Seen: Der Bundnaturschutz berät

In Sonnenschutzmitteln sind chemische Stoffe enthalten, die Gewässern schaden. Der Bund Naturschutz Ostallgäu gibt Tipps für umweltbewussten Sonnenschutz.

23.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Menschen zieht es ans Meer oder an den See. Eine gute Sonnencreme sollte im Reisegepäck natürlich nicht fehlen. Viele Cremes enthalten allerdings chemische Stoffe, Mikroplastik und weitere synthetische Polymere oder auch Nanopartikel, die beim Baden ins Wasser gelangen und dort verbleiben. Dies zieht langfristigen Folgen nach sich.

Menschen, Tiere und die Umwelt leiden unter Filterstoffen in Sonnencremes

Sonnencremes schützen unsere Haut durch Filtersubstanzen. Dabei unterscheidet man zwischen einem organisch-chemischen und einen mineralischen Filter. Chemische Sonnenschutzmittel können in die Haut eindringen und UV-Strahlung in Wärme umwandeln. „Viele chemische Filter sind umstritten und stehen unter Verdacht, im menschlichen Körper hormonell zu wirken“, erklärt Josef Kreuzer, erster Vorsitzender der Bund Naturschutz Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren. „Nicht nur wir Menschen, sondern auch Fische und alle möglichen anderen Wasserbewohner und das Ökosystem der Gewässer leiden erheblich unter diesen Stoffen.“

Bisher gibt es lediglich Studien über die schädliche Wirkung von Octinoxat und Oxybenzon. Einige Länder und manche Ferienorte verbieten mittlerweile Sonnencremes mit diesen Stoffen. Allerdings existieren noch sehr viele weitere Stoffe, über die es bislang keine umfassenden Studien gibt. Man weiß deshalb nicht, wie diese sich auf Gewässer und Meere auswirken.

Bevorzugt zu Naturkosmnetik greifen

Um Seen und Meere zu schützen, sollten Verbraucher deshalb, wenn möglich, zur Naturkosmetik greifen. Dazu gehören oft auch die mineralischen Sonnenschutzmittel. Diese nutzen beispielsweise Zinkoxid als optische Barriere zwischen Haut und Sonnenstrahlung. Diese Stoffe wirken wie ein Spiegel und reflektieren das Sonnenlicht auf der Haut. Sie sind insbesondere für Allergikerinnen und Allergiker häufig die bessere Wahl.

Doch Vorsicht: Mineralische Sonnenschutzmittel können ebenfalls umweltschädliche Nanopartikel enthalten. Forscher haben herausgefunden, dass sich diese Nanopartikel im Wasser lösen können. Sonnenlicht erzeugt dann in Kombination mit den Stoffen aus dem Wasser schädliches Wasserstoffperoxid. Dieses schädigt wiederum Kleinstlebewesen, die in den dort beheimatet sind. (Lesen Sie daz auch: Tipps vom Bund Naturschutz Ostallgäu: Der richtige Umgang mit Vogelbabys)

"Einen wirklich ökologischen Sonnenschutz gibt es nicht"

Lesen Sie auch

Nun kommt die Hitzewelle Wie kommt man gut durch die sonnigen Tage? Experten aus dem Füssener Land geben Tipps

„Einen wirklich ökologisch sinnvollen Sonnenschutz gibt es also tatsächlich nicht. Deshalb sollte jeder, der auf Sonnencremeangewiesen ist, zumindest auf mineralische Filter in Nicht-Nano-Form und ohne Mikroplastik setzen und beim Kauf darauf achten“, sagt Kreuzer. Am besten sei es, die starke Sonneneinstrahlung in der Mittagshitze einfach gänzlich zu meiden. Man solle sich nur zeitweise in der Sonne und ansonsten überwiegend im Schatten aufhalten, empfiehlt der Vorsitzende. Geduscht werden sollte nach dem Sonnenbad dann besser zu Hause. Auf diese Art und Weise gelangten weniger UV-Filter direkt ins Meer und in andere Gewässer.

Lesen Sie auch: Wann und wo entstehen neue Windkraftanlagen im Allgäu?