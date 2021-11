Spannungsgeladenes Konzert: Die Allgäu-Schwäbischen Musikanten schicken Publikum mit "Ohrwürmern" nach Hause

Märsche, Polkas und Walzermelodien: Die Allgäu-Schwäbischen Musikanten überzeugen Zuhörer mit fröhlichen Klängen. Warum das Konzert eine Gratwanderung war.

20.11.2021 | Stand: 15:30 Uhr

Es war eine Gratwanderung. Einerseits böhmisch-mährische Blasmusik, die bei den Musikern wie bei den Zuhörern im Stadtsaal Kaufbeuren zumindest ein gewisses Mindestmaß an gelöster Stimmung voraussetzt. Andererseits fand der Auftritt der Allgäu-Schwäbischen Musikanten an einem stillen Feiertag statt, der nicht zu ausgelassenen Gaudi-Feiern passt. Dieser Spagat gelang. Das Publikum erlebte in gezügelt-verhaltener, aber eben doch fröhlicher Grundstimmung Märsche, Polkas und Walzer. Hinzu kamen instrumentale Solostücke und zwei Gesangsnummern im Egerländer-Stil. Herbert Hornig übernahm Leitung und Moderation.

Allgäuer Projektorchester: 40 jüngere und ältere Musiker aus 30 Kapellen

Das Konzert des etwa 40-köpfigen Projektorchesters bildete den Abschluss eines viertägigen Workshops, den der Allgäu Schwäbische Musikbund (ASM) organisiert hatte. Mitgemacht haben sowohl junge als auch ältere Musikerinnen und Musiker aus 30 verschiedenen Kapellen. Dass sie während der intensiven Proben sorgfältig arbeiteten, wurde beim Abschlusskonzert deutlich. Im Programm kam zweifellos das ein oder andere Lieblingsstück von Herbert Hornig zum Zuge, der ausdrucksstark dirigierte. Er wollte aber auch die große Bandbreite des böhmisch-mährischen Repertoires abbilden, was ihm gelang.

Echte Höhepunkte in der ersten Konzerthälfte waren die Märsche „Start frei!“ (Leopold Bohuslav), der „Panorama Marsch“ (Thomas G. Greiner), „Böhmisch klingt’s am schönsten“ und der „Montana-Marsch“ (beide von Kurt Pascher). Mal flott und spannungsgeladen, dabei immer prickelnd und blitzend-präsent. Auch die Polkas, Walzer und übrigen Beiträge konnten sich hören lassen.

Relativ blechlastig und trotzdem sehr geerdet war die „Frieda Polka“ (Timo Dellweg). Der schwungvolle Walzer „Böhmisch-Katholisch“ war mit differenzierten Akzenten ausgestaltet. Besonders beim Emil-Waldteufel-Walzer „Ganz Allerliebst“ fiel es schwer, auf das Tanzen zu verzichten. Beim „Alphorntraum“ von Alexander Pfluger legte der Solist Markus Waltner eine überzeugende Präsenz an den Tag.

Knackig-straffe rhythmische Zugkraft und mal weiche Verspieltheit

Auch die Gesangsduo-Nummer „Kinderaugen“ ragte heraus, Alexander Dollmann und Martina Schneider harmonierten stimmlich gut. Ebenso begeisterte das „Klarinetten Tuba’l“, bei dem man den bekannten „Klarinetten-Muck’l“ auf die Tuba übertragen hatte. Solist Simon Klausner zeigte, wie beeindruckend beweglich auch eine Tuba in der Tiefe sein kann.

Die zweite Konzerthälfte überzeugte mit einer variantenreichen Tempogestaltung, sie wechselte zwischen knackig-straffer rhythmischer Zugkraft und mal weicher Verspieltheit. Besonders erwähnenswert: Das Gesangsduo mit dem bekannten „Kannst du Knödel kochen“ von Karel Vacek, der Walzer „Pravá Láska Nezaniká“ von Frantisek Manas, in dem Smetanas „Moldau“ von fern durchzuscheinen schien, und „My Dream“ (Peter Leitner) als modernes Stück mit Alexander Dollmann als Flügelhorn-Solist. Nicht fehlen durfte die „Trommelparade“ in einem Arrangement von Rolf Schneebiegl. Sie gab den fünf Schlagzeugern die Gelegenheit, sich als Solisten-Quintett an der Rampe effektvoll zu präsentieren.

„Musik ist uns’re Welt“, besser bekannt als „Wachtelpolka“ (Karel Vacek), und Kurt Paschers „Böhmischer Abschied“ mit hübsch angemolltem Trio waren gebührende Schlussstücke. Nach zwei Zugaben schickten die Musikanten das Publikum mit vielen „Ohrwürmern“ auf den Heimweg.

