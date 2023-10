Enttäuscht oder zufrieden? So blicken SPD, Grüne, FDP und Linke auf die Ergebnisse im Stimmkreis Marktoberdorf

Landtagskandidatinnen und -kandidaten des Stimmkreis Marktoberdorf blicken auf ihre Wahlergebnisse und die ihrer Parteien. Die Stimmung ist eher verhalten.

09.10.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Die Wahl ist vorbei. Die einen freuen sich über ihr gutes Ergebnis, andere knirschen mit den Zähnen und sind tief betrübt. So reagieren die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihr Ergebnis und das ihrer Partei.

Dr. Günter Räder (Grüne): „An unser Spitzenergebnis von 2018 kommen wir leider nicht ran“, sagt Grünen-Kandidat Dr. Günter Räder. Dennoch ist Räder mit dem Ergebnis im Stimmkreis Marktoberdorf nicht unzufrieden. „Wir erreichen weiterhin Menschen mit unseren Themen“, sagt er mit Blick auf die Zahlen. Seinen Schwerpunkt hat er besonders auf das Thema erneuerbare Energien und die Umstellung auf klimagerechte Energie gesetzt, um den Klimawandel zu begrenzen. Für Räder ist es nicht der erste Wahlkampf, doch eines ihm ist eines besonders aufgefallen: Die Härte des Wahlkampfs habe zugenommen. Einzelne seien ihm mit einer ungewöhnlichen Aggressivität begegnet.

Hannah Fischer ( SPD): „Mir geht es nicht wahnsinnig gut“, gibt Hannah Fischer einen Einblick in ihre Gefühlslage. Dass sie auch deutlich hinter dem Landesergebnis der SPD zurückliegt, macht die Marktoberdorferin an mehreren Gründen fest. Da sei die Politik der Ampel-Regierung im Bund. Die Asylpolitik, vor allem aber das Heizungsgesetz, sei das Thema im Wahlkampf gewesen, für das sie sich am meisten rechtfertigen musste.

Es sei vielen egal gewesen, wie die SPD auf Landesebene agiert. „Da gab es nur wenig Durchkommen“, sagt sie. Ein anderer Grund für ihr Ergebnis, das auch klar hinter dem der vorigen Wahl liegt, sei der geringere Bekanntheitsgrad als der des damaligen Kandidaten Dr. Paul Wengert, ehemals Bürgermeister von Füssen und Oberbürgermeister von Augsburg – „obwohl mein Team und ich guten Wahlkampf gemacht haben“. Der dritte Punkt, der auch ihr Resultat beeinflusst habe, sei, dass das Ergebnis der SPD in Bayern „noch nie so schlecht“ war. Nun hoffe sie, dass trotz des Ergebnisses der AfD die viel zitierte „Brandmauer“ hält.

Christoph Gänsheimer (Linke): Mit „Ganz okay“, beschreibt Christoph Gänsheimer seine Gefühle nach der Wahl. „Wir wussten, dass die Lage um die Partei auch auf Bundesebene nicht so gut war“, sagt er. Was ihn allerdings verwundere, sei das schlechte Abschneiden des politischen Konkurrenten FDP.

Linke-Landtagskandidat Gänsheimer blickt dennoch nach vorne. „Wir werden uns nun auf die Europawahl im kommenden Jahr fokussieren, mit einer guten Kampagne für ein soziales Europa.“ Für die Koalition auf Bayernebene geht er von einem ,Weiter so’ von CSU und Freien Wählern aus – worüber er allerdings nicht sonderlich glücklich ist.

Alexander Zellner (FDP): FDP-Landtagskandidat Alexander Zellner hat sich schon ein oder zwei Prozentpunkte mehr erwartet: „Da ist noch Luft nach oben“, sagt er. Das Ergebnis liegt in seinen Augen auch daran, dass der Wahlkampf in Bayern nicht fakten- oder themenbasiert geführt worden sei, sondern nach seinem Empfinden sehr populistisch. Viele positive Themen der FDP seien nicht an die Wählerschaft gekommen, und er habe sich mehr Berichterstattung über die Themen im Wahlkampf gewünscht. „Die Leute haben sich gegen einen modernen Mittelstand entschieden und konservativ gewählt“, bilanziert er. Besonders erschrocken ist Zellner über die Ergebnisse der AfD.

