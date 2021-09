Spedition Ansorge nahe Biessenhofen: Bau der 8.500 Quadratmeter großen Logistikhalle startet

Spatenstich in Altdorf bei Biessenhofen: Die nächste millionenschwere Erweiterung der Ostallgäuer Spedition Ansorge hat begonnen. Das ist der Bauplan im Detail.

02.09.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Bei der Spedition Ansorge im Gewerbegebiet Altdorf hat der millionenschwere Bau der neuen Logistikhalle begonnen. Da auch das Wetter jetzt mitspielt, sind Bagger und Radlader der Marktoberdorfer Firma Hubert Schmid dort ab 7 Uhr am Donnerstag im Einsatz. Sie tragen auf der Baufläche zwischen B12 und B16 den sogenannten Mutterboden ab, um den Bau des neuen, 8500 Quadratmeter großen Logistik-Objekts vorzubereiten.

Warum der Ansorge-Chef in Altdorf Spatenstiche geradezu gewohnt ist

Die neue Halle auf dem 13,2 Hektar großen Firmenareal soll „spätestens Mitte nächsten Jahres komplett fertiggestellt sein“, sagte der Ansorge-Enkel und -Prokurist Benedikt Roßmann am Mittwochnachmittag beim offiziellen Spatenstich. „Alle fünf, sechs Jahre“ feiere die Spedition Ansorge einen solchen Spatenstich, sagte Ansorge-Geschäftsführer Wolfgang Thoma.

Thoma verwies auf das stetige „organische Wachstum des Unternehmens“, das inzwischen an fünf europäischen Standorten, davon vier in Deutschland, 500 Mitarbeiter beschäftigt. Allein am Hauptsitz in Altdorf bei Biessenhofen sind es 200. Nach Angaben von Thoma kommen nach dem Bezug der neuen Halle 30 bis 40 weitere Arbeitskräfte hinzu (wir berichteten ausführlich).

Die Baufirma will die neue Ansorge-Halle bei Biessenhofen bis Weihnachten komplett dicht haben

Federführend wird die neue Lagerhalle von der Bielefelder Baufirma Goldbeck, die auch über Standorte in der Region verfügt, als Generalübernehmer hochgezogen. Goldbeck-Projektleiter Martin Unseld sagte beim Spatenstich: „Ich will das Gebäude noch vor Weihnachten komplett dicht haben.“ Das heißt, der Rohbau samt Dach soll noch in diesem Kalenderjahr stehen. Spielen das Wetter und die Baumaterial-Lieferanten mit, könnte die Halle auch früher komplett fertig sein, erklärte Unseld. Thoma und Roßmann hörten das gerne – benötigt ihre Spedition doch dringend zusätzliche Lagerflächen.

Spatenstich für die nächste Erweiterung bei der Firma Ansorge in Biessenhofen-Altdorf. Bild: Heiko Wolf

Für die grundlegenden Erdarbeiten ist in den nächsten vier Wochen nun aber schon einmal die Firma Hubert Schmid gefordert, erläuterten Schmid-Bauleiter Jens Krause und -Projektentwicklerin Brigitte Schröder, „damit die Firma Goldbeck danach die Stützen für das Gebäude setzen kann“. Wie die anderen Beteiligten wünschte Krause dem Projekt eine unfallfreie Bauzeit.

Mit der neuen Halle sollen 750.000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt werden

Die Firmen Goldbeck und Hubert Schmid haben übrigens schon 2016 gemeinsam an der Kreener Straße das 7500 Quadratmeter große „Schwester-Objekt“ der neuen Halle für die Spedition Ansorge errichtet. Insgesamt verfügt Ansorge in Altdorf damit bald über 34 000 Quadratmeter bebauter Fläche. Wie berichtet, wird die neue 8500-Quadratmeter-Halle 12,75 Meter hoch (nutzbare Innen-Höhe: elf Meter). Mithilfe ihrer Fotovoltaik-Anlage sollen im Jahr 750 000 Kilowattstunden Strom erzeugt werden.

So sieht das Firmenareal der Spedition Ansorge in Biessenhofen-Altdorf seit der jüngsten Erweiterung 2016 aus. Bild: Ansorge

