Großzügiges Trinkgeld beim Kauf eines Döners: Marktoberdorfer unterstützen Spendenaktion für Erdbebenopfer

Einige Marktoberdorfer bezahlten bei einer Hilfsaktion der türkischen Gemeinde gerne 50 Euro für einen Döner. So sorgten sie für eine ordentliche Spendensumme.

28.02.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Ganz angetan sei die türkische Gemeinde in Marktoberdorf von der Unterstützung. Sie hatte eine Reihe türkischer Spezialitäten an der Moschee angeboten und viele kamen, wollten die Erdbebenhilfe unterstützen.

"Ein großes Zeichen der Solidarität in Marktoberdorf"

So sei ein Döner nicht nur einmal für 50 Euro über den Tisch gegangen, berichtete Integrationsbeauftragter Selah Okul. Kein Wunder, dass am Ende 6000 Euro in der Kasse lagen, die den Erdbebenopfern zugute kommen sollen. „Es war super schön und ein so großes Zeichen der Solidarität in Marktoberdorf“, sagt Okul.

