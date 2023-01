Spiegelklatscherbei Bidingen: 150 Euro Sachschaden durch mittiges Fahren

Durch eine fahrlässige Fahrweise verursachten zwei Verkehrsteilnehmende 150 Euro Schaden. Dort hörten die Konsequenzen des Zwischenfalls aber noch nicht auf.

27.01.2023 | Stand: 14:33 Uhr

Am Donnerstagmittag sind zwei PKW auf der Ortsverbindungsstraße von Bidingen nach Königsried mit den Spiegeln aneinandergestoßen. Das gab die Polizei bekannt. Kurz vor dem Ortsteil fuhren eine 58-Jährige und ein ihr entgegenkommender 35-jähriger mit ihren PKW in einer leichten Rechtskurve so dicht in der Mitte der Straße, dass die Außenspiegel miteinander kollidierten. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Beide Verkehrsteilnehmende erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot.