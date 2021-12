Spielen, pflegen und Erste Hilfe - Das lernen Marktoberdorfer Jugendliche beim Babysitterkurs

Zwei Buben und sechs Mädchen lassen sich beim Familienstützpunkt in Marktoberdorf zu Babysittern ausbilden. Denn auch der Umgang mit Kindern will gelernt sein.

15.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Zwei Buben und sechs Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren sind nun ausgebildete Babysitter. Dazu haben sie in einem Kurs des Familienstützpunkts Marktoberdorf das Rüstzeug erhalten. In ihm ging es unter anderem um kindliches Spiel und Entwicklung, um Kinderpflege und den Umgang mit verschiedenen, alltäglichen Situationen.

Familienstützpunkt Marktoberdorf: Teilnehmerinnen erhalten Zertifikate

Ergänzend gab es einen pädagogischen Tag, der sich mit der frühkindliche Entwicklung beschäftigte, und die Unterrichtung in Erster Hilfe am Kind. Zum Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zertifikate. Die Vermittlung ihrer Babysitterdienste übernimmt der Familienstützpunkt.

Diese jungen Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer wurden jetzt zu Babysittern ausgebildet. Bild: Familienstützpunkt Marktoberdorf

Wer bereits eine Babysitterausbildung hat und weiterhin dabei sein möchte, soll sich per E-Mail an den Familienstützpunkt wenden. Gleiches gilt für diejenigen, die Interesse an einer Babysitterausbildung haben. Bei Bedarf werden weitere Kurse angeboten.

Lesen Sie auch: