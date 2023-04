Deshalb wollen Thalhofens Kicker den Höhenflug der "Cosmonauten" aus Aystetten stoppen

Die Fußballer von Florian Niemeyer empfangen Aystetten zum Spitzenspiel. Das Ziel für den FC Thalhofen ist klar. Was für einen Sieg Voraussetzung ist.

01.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Es ist an diesem Wochenende das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga: Der FC Thalhofen empfängt den SV Cosmos Aystetten am Samstag, 1. April, um 15 Uhr im Stadion am Mühlsteig.

So sieht die Bilanz der Gegner des FC Thalhofen aus

Die Gäste gewannen vergangene Woche ihr Heimspiel gegen den TV Bad Grönenbach souverän mit 4:0, verloren jedoch ihr Auftaktspiel nach der Winterpause mit 1:2 gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell. Damit stehen die „Cosmonauten“ mit 40 Punkten aus 20 Spielen auf Rang drei der Tabelle.

Der FC Thalhofen kam in der vergangenen Woche nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SV Türkgücü Königsbrunn hinaus und knüpfte nicht an die im ersten Spiel gezeigte starke Leistung an. Mit den vier eingefahrenen Punkten nach der Winterpause ist der FCT dennoch zufrieden und platziert sich aktuell mit 35 Punkten auf Rang fünf der Tabelle, hat jedoch noch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz.

Das brauchen die Fußballer des FCT

Um weiter den Anschluss nach vorne zu halten, muss am Samstag am besten dreifach gepunktet werden. Dafür bedarf es einer Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen Königsbrunn. Besonders die einfachen Fehler müssen abgestellt werden. Spielerisch will die Mannschaft wieder eine stärkere Leistung zeigen, was aufgrund der besseren Platzbedingungen den Gastgebern auch leichter fallen sollte.

Das sagt Trainer Niemeyer zu den Erfolgsaussichten

Trainer Florian Niemeyer gibt sich selbstbewusst: „Wenn wir der Partie unser Spiel aufdrücken, dann bin ich überzeugt, dass wir punkten werden!“ Kapitän Marco Steinhauser will besonders im Spiel gegen den Ball wieder an die Leistung gegen Haustetten anknüpfen: „Wir müssen von Anfang an eine hohe Intensität auf den Platz bringen und gut in den Zweikämpfen drin sein.“

Personell ist der Einsatz von Dominik Dürr krankheitsbedingt fraglich. Zudem fehlt Samuel Olejnik noch aufgrund einer Verletzung. Ansonsten steht der gesamte Kader zur Verfügung.

