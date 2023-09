Sportlich hoch drei: Bei diesen drei Rennen waren Läufer des RCA Allgäu dabei

Ob in Berlin, Kaufbeuren oder Wald: Läuferinnen und Läufer des RCA Allgäus waren bei den verschiedensten Rennen am Start. Teilweise zum allerersten Mal.

26.09.2023 | Stand: 16:50 Uhr

Läuferinnen und Läufer vom RCA Allgäu waren bei verschiedenen Rennen erfolgreich.

Alisa Weiher aus Reinhardsried nahm am Stadtlauf Kaufbeuren teil. Sie absolvierte 5 Kilometer in 29:02 Minuten und belegte unter 70 Frauen den 18. Gesamtplatz. In ihrer AK 18 wurde sie Sechste.

Hanna Kopp aus Reinhardsried war beim Muko-Lauf in Wald am Start. Sie bestritt dort zum ersten Mal einen Halbmarathon. Kopp kam als Zwölfte bei den Frauen ins Ziel mit einer Zeit von 2:08:19 Stunden. Das war in der Frauen- Hauptklasse Platz 7.

Allgäuer ist beim Berlin-Marathon dabei

Florian Schweikart aus Günzach nahm am Berlin-Marathon teil. Für Schweikart war es der erste Lauf-Marathon. Sein Ziel war, unter 3:30 Stunden ins Ziel zu kommen. Mit Erfolg: Der Günzacher lief nach 3:24:14 Stunden ins Ziel und belegte den 6823. Gesamtplatz und in seiner AK 35 den 1390. Platz.