Stadt Marktoberdorf möchte zerstörten Engellandeplatz wieder aufbauen

Ein Unwetter hat das Kunstwerk am Engellandeplatz in Marktoberdorf verwüstet. Die Stadt möchte es neu aufbauen. Hilfe kommt vom Verein Kulturwelt.

16.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist ein trauriger Anblick, der sich Spaziergängerinnen und Spaziergängern derzeit auf der Buchel in Marktoberdorf bietet: Das schwere Unwetter am Dienstagabend hat, wie berichtet, nicht nur ein Zirkuszelt bei Biessenhofen zum Einstürzen gebracht, sondern auch das Kunstwerk am Engellandeplatz zerstört.

Über 20 Jahre lang stand auf der Wiese auf der Luitpoldhöhe eine stattliche Birke, die aus Steinplatten hervorwuchs. Wer den Feldweg auf der Buchel entlanggeht, muss zweimal hinschauen: Wo vor wenigen Tagen noch die ausladende Baumkrone in die Höhe ragte, stehen nun stattdessen die zerstörten Steinplatten vertikal in die Höhe. Ein klaffendes Erdloch tut sich zwischen den Platten auf. Baumwurzeln ragen daraus empor. Die Birke liegt in mehreren Einzelteilen auf dem Boden – umzäunt von Absperrgittern.

„Der Engellandeplatz ist ein Identifikationspunkt für Marktoberdorf“, sagt Christoph Thoma. Er ist der Vorsitzende des Vereins Kulturwelt Marktoberdorf und war genauso wie viele andere Marktoberdorfer erschrocken über das Ausmaß des Schadens. Er schlug deshalb im Verein vor, den Wiederaufbau des Engellandeplatzes finanziell zu unterstützen. Schließlich greift die Kulturwelt schon seit mittlerweile elf Jahren Kulturschaffende am Ort mit Zuschüssen unter die Arme. Bei seinen Vorstandsmitgliedern rannte Thoma mit seinem Vorschlag offene Türen ein. „Alle waren sofort dabei“, erzählt Thoma, der sich kurz darauf mit der Stadt in Verbindung setzte.

Baum vom Engellandeplatz in Marktoberdorf ist nicht mehr zu retten

„Die Stadt freut sich sehr, dass wir den Wiederaufbau unterstützen wollen“, berichtet Thoma. Die Birke sei nämlich nicht mehr zu retten. „Es muss ein neuer Baum gepflanzt werden.“ Auch die aufeinandergeschobenen Steinplatten sind beschädigt. „Die Stadt plant das Kunstwerk zusammen mit dem Künstler neu aufzubauen“, sagt Thoma. Hinter dem Werk steckt der Marktoberdorfer Bildhauer Christoph Wank. Er stapelte vor über 20 Jahren die Steinplatten aufeinander, leicht versetzt, und schuf damit am höchsten Punkt der Stadt eine Plattform. „Landeplatz für Engel“ nannte er sie. Schutzengel sollten dort einen Ort zum Landen haben. Engellandeplatz tauften die Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer deshalb den Platz, der sich schnell als beliebter Treffpunkt etablierte.

Auch in den sozialen Medien ist das Entsetzen groß

Dort, wo der Blick ungehindert auf das Bergpanorama fällt, bestaunten sie zu vielen Jahreswechseln das Feuerwerk. Im Schatten des Baumes feierten Gläubige schon des Öfteren Gottesdienste miteinander. „Marktoberdorf ist stolz auf den einzigen Engellandeplatz Bayerns oder vielleicht sogar ganz Deutschlands“, steht im Kinder-Kultur-Führer „Heimatscouts – unterwegs“ geschrieben, den Christoph Thoma zusammen mit einer Schülergruppe zusammen erarbeitet hat. Wie viel der Platz den Marktoberdorfern bedeutet hat, kommt auch in den sozialen Medien zum Ausdruck. Unter einem Foto des entwurzelten Baumes hinterließen zahlreiche Nutzer Kommentare. „Furchtbar“, schreibt eine Nutzerin. „Mein Lieblingsplatz“, kommentiert eine andere. „Ich habe jeden Morgen an diesem Baum trainiert“, ist dort ebenfalls zu lesen.

Besitzer des Denkmals ist offiziell die Paul-Breitkopf-Stiftung in Marktoberdorf, informiert Thoma. Sie möchte den Wiederaufbau nun finanziell stemmen, hat aber auch nicht unbegrenzt Budget zur Verfügung. Zumal noch nicht feststeht, wie viel das Projekt kosten soll. „Falls finanzielle Lücken entstehen, meldet sich die Stiftung bei unserem Verein“, sagt Thoma. Und wer weiß? „Vielleicht finden sich ja noch andere Sponsoren“, sagt der Vorsitzende.