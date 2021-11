Stadt Marktoberdorf sagt Weihnachtsmarkt ab: "Die Entscheidung ist alternativlos"

Die Stadt Marktoberdorf sagt ihren Weihnachtsmarkt wegen Corona ab. Die Entscheidung ist vollkommen richtig, sagt unsere Autorin Stefanie Gronostay.

16.11.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Die Hoffnung war groß in Marktoberdorf, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann. Dass sich die Stadt nun für eine Absage entschieden hat, ist jedoch vollkommen richtig. Die Entscheidung ist alternativlos. Wir wissen nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Unter Umständen müsste der Markt sowieso abgesagt werden.

Die Hintergründe zum Kommentar-Thema lesen Sie hier: Wegen "explodierendem Pandemiegeschehen": Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf fällt aus

Zudem wäre die Ansteckungsgefahr in der Menschenmenge zu hoch – Maske hin oder her. Und sind wir mal ehrlich: Ist unter diesen Umständen an Glühwein und Bratwurst zu denken, während Menschen auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen?