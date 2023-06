Stadt warnt: Waldbrandgefahr ist hoch

Die Waldbrandgefahr steigt auch in Marktoberdorf. Was Bürgerinnen und Bürger nun beachten müssen.

20.06.2023 | Stand: 11:35 Uhr

Trotz des Gewitterregens in der Nacht zu Dienstag ist die Waldbrandgefahr rund um Marktoberdorf hoch (Gefahrenstufe vier von fünf). Darauf weist die Stadt hin und erlässt eine Anordnung. Jegliche Verwendung von offenem Feuer – ob in Form von brennenden Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen, offenen Grillstellen oder anderer Art – ist in allen Wald- und Forstgebieten von Marktoberdorf und deren Stadtteilen verboten.

Entsorgung und Ablagerung jeglicher Abfallprodukte in Wald- und Forstgebieten ist verboten

Derzeit könnten bereits kleine Zündquellen ausreichen, um starke Brände zu verursachen. Auch die Entsorgung und Ablagerung jeglicher Abfallprodukte ist laut Mitteilung speziell in diesem Zeitraum in allen Wald- und Forstgebieten von Marktoberdorf und deren Stadtteilen verboten. Denn gerade Glas kann wie ein Brennglas wirken und trockene Flächen entzünden. Diese Anordnung gilt vorerst bis Donnerstag, 22. Juni. Verstöße werden mit einer Geldbuße geahndet.

