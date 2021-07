Stadt Marktoberdorf will alle ihre Schulen mit Luftfiltern ausstatten und watscht Söders Politik ab

Auch Marktoberdorf will nun mobile Luftfilter für Schulen und Kitas kaufen. Zum Schutz der Kinder. Warum die Stadt Söders Politik im gleichen Atemzug abwatscht.

Die Stadt Marktoberdorf will es dem Landkreis Ostallgäu gleichtun und alle städtischen Schulen und Kitas mit mobilen Luftfiltern ausstatten. Das hat der Stadtrat mit einer Gegenstimme beschlossen. Das Vorhaben bezieht sich laut Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell gemäß der Vorgaben auf alle Klassen-, Gruppen-, Fach- und Funktionsräume. Die Rede ist von geschätzt 835.000 Euro Anschaffungskosten für 167 Geräte. Wie Hell hervorhob, hat die Stadtverwaltung in nur 14 Tagen ein Beschaffungskonzept erarbeitet: „Wir stehen in den Startlöchern“ – und das trotz nach wie vor fehlender beziehungsweise „sehr dürrer“ Regierungsvorgaben.

Warum der CSU-Bürgermeister nicht mit Kritik an der CSU-geführten Staatsregierung spart

Der CSU-Bürgermeister sparte nicht mit Kritik an der Staatsregierung. Neben der Förderhöhe von nur bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten „und höchstens 1750 Euro pro Raum“ kritisierte Hell die fehlende Empfehlung für bestimmte Fabrikate trotz gravierender Unterschiede bei Leistung, Luftdurchsatz, Lärm – bis zu 40 Dezibel sind erlaubt – sowie Wartungsaufwand. „Das Problem: Es gibt einen Wildwuchs an Angeboten, da war das Geschäft mit FFP2-Masken nix dagegen. Start-ups schießen wie Pilze aus dem Boden“, sagte Hell. Die Preisspanne reicht von 500 bis 5000 Euro pro Gerät. „Dabei sind wir als Kommune für die Qualitätskontrolle zuständig. Das nimmt uns keiner ab“, sagte er mit Blick auf die Staatsregierung.

Problematisch sei auch, dass sich deren Förderrichtlinien ständig änderten. So werde seit Kurzem die UVC-Reinigung, die die Luft ohne Filter vor Viren und Sporen säubern könne, anerkannt. Das Problem: „Gültige Nachweise“ für deren Wirksamkeit hätten auch namhafte Hersteller zum Teil noch nicht. Es hapere an der Rechtssicherheit. Ein weiteres Problem: Da die Kaufsumme bei 835.000 Euro liege, müsste die Stadt für den Kauf eigentlich eine EU-weite Vergabe starten. Die aber würde Monate dauern.

Der Bürgermeister, selbst Arzt, sagt: „Mobile Luftfilter senken den Virengehalt nur und ergänzen lediglich das Lüften.“

Hell, selbst Arzt, warnt zudem vor überzogenen Erwartungen: „Mobile Luftfilter senken den Virengehalt nur und ergänzen lediglich das Lüften.“ Auf den Infektionsweg „Face to face“, etwa durch den Banknachbarn, hätten sie keinen Einfluss.

Zudem bezweifelt er, ob mit ihnen ausgestattete Einrichtungen bei einem neuen Lockdown von einer Schließung ausgenommen wären. „Das Gymnasium hat eine perfekte raumlufttechnische Anlage. Trotzdem wurde diese Schule im Lockdown immer geschlossen.“

"Ein namhafter Hersteller sagt, er hat 500 Geräte auf Lager. Wie will der Freistaat damit 100.000 Klassenzimmer ausstatten?"

Bauamtsleiter Ralf Baur nannte weitere Probleme. „Ein namhafter Hersteller hat gesagt, er hat 500 Geräte auf Lager. Wie will der Freistaat 100 000 Klassenräume ausstatten?“ Baur sagte auch, dass „zu dem Katalogpreis“ für jedes der sperrigen, „über zwei Meter großen“ Geräte noch Kosten fürs Ausliefern, den Transport durchs Gebäude und den Anschluss fällig werden. Baur geht von max. 292 000 Euro Regierungszuschuss aus, d. h., von den Anschaffungskosten blieben mindestens 543 000 Euro bei der Stadt. „Hinzu kommen pro Jahr 180 000 Euro an Strom- und Wartungskosten.“ Der hohe Stromverbrauch der Geräte stehe im Widerspruch zum Klimaschutz, sagte Hell noch.

Hell und Baur schlugen trotz all dieser Kritikpunkte vor, die Verwaltung mit den weiteren Schritten zu beauftragen, die für die Beschaffung mobiler oder stationärer Luftreinigungsgeräte nötig sind und den Bürgermeister zu ermächtigen, „eine Beschaffung zu veranlassen und gegebenenfalls dafür auch außerplanmäßige Ausgaben vorzunehmen“. Die Räte beschlossen dies fraktionsübergreifend.

Michael Eichinger (Freie Wähler): "Eine unsägliche Ankündigungspolitik, die wir ausbaden müssen"

Zuvor kritisierten auch sie die Staatsregierung. Diese habe, so Thorsten Krebs ( CSU), die Luftfilter „erst verschlafen, dann verdrängt“, dann versäumt, klare Vorgaben zu machen. Die Kostenverteilung „ist ungerecht“, erklärte Walter Breiner (FW), Fraktionskollege Michael Eichinger sprach von einer „unsäglichen Ankündigungspolitik, die wir ausbaden müssen“.

Zugleich lobten sie die „enorme Vorarbeit der Verwaltung“ (Breiner) und betonten die Notwendigkeit, „die Kinder zu schützen“ (Krebs). Deshalb unterstützten sie den Beschlussvorschlag, sagte Jörg Schneider (Grüne). „Die Geräte helfen ein bisschen. Es hilft nichts: Wir brauchen sie“, sagte Breiner. „Legen wir los“, forderte Stefan Elmer (SPD).

Meinrad Seelos (Ortsteile) regte dagegen an, erst in Ruhe den Kauf stationärer Anlagen zu prüfen. Stationäre raumlufttechnische Anlagen zu beschaffen – wie sie die neue Martinsschule und der Kindergarten bekommen werden, mache auf die Schnelle keinen Sinn, entgegnete Baur.

