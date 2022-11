Stadtarchiv Marktoberdorf: Das soll sich 2023 für Benutzer ändern

Die Satzung des Stadtarchivs Marktoberdorf ist nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt muss deshalb über Änderungen entscheiden. Diese betreffen auch Benutzer.

09.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

1989/90 empfahl der Bayerische Städtetag den bayerischen Kommunen, eine Archivsatzung zu erlassen. Als Leitfaden gab er den Kommunen eine Mustersatzung an die Hand. Auch die Stadt Marktoberdorf erließ 2004 ihre Archivsatzung – und hielt sich dabei streng an die Vorlage des Bayerischen Städtetags, wie Josephine Berger im Ausschuss erklärte. Jedoch haben sich in den vergangenen 30 Jahren die Anforderungen an das Archivarwesen geändert. Und einige Aspekte, die nach dem Erlass der Mustersatzung beschlossen wurden, sind in der Ordnung nicht berücksichtigt. Berger nannte die moderne Archivarbeit als Beispiel: Wie soll mit elektronischen Akten oder Fachverfahren umgegangen werden? Die Archivleiterin plädierte deshalb dafür, eine neue Satzung zu beschließen.

