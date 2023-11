Das Publikum hält es nicht auf den Sitzen

Bravorufe und Applaus im Stehen sind beim Konzert von Stadtkapelle, Jugendblasorchester und dem Bläserensemble Windstärke im Modeon Marktoberdorf zu hören – und natürlich hervorragende Musik.

22.11.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Blasmusik vom Feinsten hat die Stadtkapelle gemeinsam mit dem Jugendblasorchester und dem Bläserensemble Windstärke unter dem Dirigat von Thomas Wieser im voll besetzten Modeon geboten. Das Publikum dankte mit Bravorufen, Begeisterungspfiffen und Beifall im Stehen den Musikerinnen und Musikern.

Ensemble Windstärke eröffnete den Abend

Mit „Variation on a French Carol“ eröffnete das Ensemble Windstärke den Abend mit sehr sauberem Spiel. Das Besondere an diesem Ensemble ist, dass es sich bei seinen Mitgliedern um Quereinsteiger jeden Alters mit Spaß am gemeinsamen Musizieren handelt. Dass dabei der Achtjährige neben einer 70-Jährigen sitze, zeige, wie vielseitig die Musik, vor allem die Blasmusik ist, erzählte Dirigent Wiesner. Sie hätten sehr viel Spaß beim gemeinsamen Musizieren, sagte er. Und dass die Bläserinnen und Bläser schon einiges beim ihm gelernt haben, zeigte sich beim Mini-Medley zu „My Fair Lady“ und „One Moment in Time“.

Lesen Sie auch: Probenbesuch beim Marktoberdorfer Orchester "Windstärke"

Das Ensemble durfte nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen. Bei dem Stück „Der Specht“ handelte es sich um eine recht humorvolle Weise, wobei der Specht bei der Percussion angesiedelt war. Und auch diese erhielt lang anhaltenden Beifall.

Stadtkapelle als Goldene Mitte

Flink wurde danach die Bühne für die Stadtkapelle umgebaut, die bei diesem Konzert als goldene Mitte fungierte, wie humorvoll mitgeteilt wurde. Fanfarenklänge riefen bei „Summon the Heroes“ die Helden herbei. Dieses Stück hatte John Williams als Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta komponiert. Und schon da zeigte sich, dass die Stadtkapelle in allen Registern hervorragende Solisten sitzen hat.

Gespickt mit schnellen Läufen, Trillern, Dissonanzen und gegenläufigen Passagen zeigten sich auch die vier Sätze von „Danceries“. Bravorufe und Begeisterungspfiffe dankten den Musikerinnen und Musikern.

Von Schlachtgetümmel zum Gedenken an gefallenen Soldaten

Passend zum Volkstrauertag wurde der Marsch „Black Granite“ intoniert – komponiert zum Gedenken der im Vietnamkrieg gefallenen Soldaten, deren Namen auf dem Arlington-Friedhof in Washington auf einem Mahnmal in schwarzem Granit verewigt sind. Großartig, wie der Komponist hierbei menschliche Emotionen in Noten setzte und wie sie von den Bläserinnen und Bläsern in Töne verwandelt wurden.

Danach zeigte die Kapelle mit „Vikings – The Legend“ nochmals ihr ganzes Können. Hierbei war auch wieder die Percussion bis hin zu Didgeridoo stark gefragt. Schlachtengetümmel war zu hören, aber auch freud- und harmonievolles Heimkommen. Die begeisterten Zuhörer erbaten sich mit anhaltendem Beifall eine Zugabe, doch die sollte erst am Schluss des Konzerts erfolgen.

Jugendblasorchester durfte mit Simon Rattle Titel einstudieren

Nach der Pause bot dann das Jugendblasorchester virtuose sinfonische Blasmusik vom Feinsten. Schon die erste zu Gehör gebrachte Komposition „Conzensus“ wurde mit viel Beifall bedacht. „Watchman, tell us of the Night“ durfte das Jugendblasorchester mit Simon Rattle vom Bayerischen Rundfunk Sinfonieorchester einstudieren, erzählten Laura und David, die launig durchs Programm führten.

Danach wurden Barbara Dopfer, Regina Euband und Tabea Heiland unter dem Beifall der Zuhörer für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Jugendblasorchester geehrt. Maximilian Hettmer ist gar bereits 15 Jahre dabei. Auch er erhielt eine entsprechende Urkunde und ein Geschenk. Viel Beifall gab es auch für Dirigent Thomas Wieser.

Das Jugendblasorchster verfügte über hervorragende Solistinnen und Solisten

Ein ganz besonderer Ohrenschmaus, bei dem sich zeigte, dass auch das Jugendblasorchester in allen Registern über hervorragende Solistinnen und Solisten verfügt, war „Seventh Suite for Band – A Century of Flight“. Alfred Reed komponierte sie für die Eröffnung des neuen Flughafens 2003 in Wajima in Japan. Das Werk soll gleichzeitig auch an ein Jahrhundert Fliegen erinnern, da sich im selben Jahr der erste Flug der Gebrüder Wright zum 100. Mal jährte. Im Modeon waren Bravorufe und Beifall zu hören.

Mit der „Star Wars Saga“, die ebenfalls viel Beifall erhielt, sollte der Konzertabend enden. Doch nun spielten alle drei Orchester zusammen als Zugabe einen flotten Marsch, bei dem das Publikum im Takt mitklatschte. Beim Tiroler Heimatlied, bei dem die Musikerinnen und Musiker auch noch ihre recht guten Stimmen zeigten, hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Stehend applaudierten sie.

Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Reise-Autor: "Man muss wegfahren, um heimkehren zu können"