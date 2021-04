Nach Marktoberdorfer Erfolg: Das Stadtradeln geht in eine neue Runde

Auch 2021 findet trotz der Corona-Pandemie wieder der Bundeswettbewerb Stadtradeln statt. Die Aktion und die Termine fürs Ostallgäu im Überblick.

14.04.2021 | Stand: 04:30 Uhr

1.600 Teilnehmer, fast 400.000 geradelte Kilometer: Damit sicherte sich Marktoberdorf im vergangenen Jahr Spitzenplätze beim Bundeswettbewerb Stadtradeln. Doch Johannes Auburger vom Bündnis nachhaltiges Marktoberdorf will nun größer denken. Und das scheint ihm zu gelingen: 2021 wird erstmals der gesamte Landkreis Ostallgäu am Stadtradeln teilnehmen. Neben dem Klimaschutz geht es bei der Aktion auch darum, mehr Menschen fürs Radfahren zu begeistern, das Verständnis für die besonderen Anliegen dieser Verkehrsteilnehmer zu wecken und den Ausbau des Radwegenetzes voranzutreiben.

Stadtradeln als gemeinsames Erlebnis trotz Corona

Marktoberdorf war im Premierenjahr relativ erfolgreich. „Rechnet man das Ergebnis auf Städte bis 20.000 Einwohner herunter, ist Marktoberdorf sogar auf Platz eins“, sagt Johannes Auburger. Er freut sich, dass das Projekt in der Radregion Allgäu, wo beispielsweise auch Kaufbeuren, Kempten, Oberallgäu und Memmingen mitmachen, nun weitere Kreise zieht. Denn gemeinsam mit dem Landratsamt Ostallgäu wird das Anliegen in die Fläche getragen werden. Zum einen sei dies eine gute Möglichkeit bei allen Corona-Einschränkungen gemeinsam etwas zu erleben und für eine gute Sache anzutreten, heißt es in einer Pressemitteilung Auburgers. Zum anderen ist es für ihn nur logisch die Radregion Allgäu in diesem Wettbewerb zu präsentieren.

8.000 Allgäuer machten 2020 beim Stadtradeln mit

Ziel ist es im dreiwöchigen Aktionszeitraum möglichst viele Menschen aufs Rad zu bringen. Diese erfassen beim Stadtradeln dann ihre tägliche Strecken. „Einige Allgäuer Kommunen nehmen schon seit Jahren erfolgreich an dem Wettbewerb teil“, weiß Auburger. 2020 radelten 8.000 Allgäuer in den drei Wochen knapp 2 Millionen Kilometer, hat er für die gesamte Region ausgerechnet. Beim bundesweiten Vergleich lägen die Allgäuer zusammen damit auf Platz vier – noch vor den Millionenmetropolen Hamburg, München und Köln. Und auch bei den Teilnehmerzahlen rangieren die rührigen Allgäuer unter den Top 10.

Alltagsradler im Allgäu unterstützen

Für den Radaktivisten zeigt dies auch, wie wichtig es ist, neben den hervorragenden touristischen Radelangeboten die Alltagsradler im Allgäu zu unterstützen. Wunsch ist ein geschlossenes, sicheres Radwegenetz, das alle wichtigen Orte und Ziele verbindet. Dazu gehört aber auch ein guter Winterdienst auch für Radtrassen, eine passende Infrastruktur mit stabilen Fahrradständern und beispielsweise ein Verleih für Lastenfahrräder. Auf der Wunschliste vieler Radfahrer stünden auch sichere wettergeschützte Abstellmöglichkeiten an Haltestellen beim Umstieg auf den ÖPNV, vor Schulen oder am Arbeitsplatz. Vielerorts wären Ladepunkte für Elektroräder sinnvoll. (Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Radler organisieren Demo für sicheres Fahrradfahren)

„Radfahren macht Freude, hält gesund und das muss durch entsprechende Investitionen gefördert werden,“ wirbt Auburger für sein Anliegen. Nachhaltigkeit passe zum Allgäu und mache die Region für alle Altersgruppen noch attraktiver.

Anmelden und losradeln

Doch wie funktioniert das Stadtradeln konkret? Die teilnehmenden Kommunen und Kreise haben bereits einen dreiwöchigen Zeitraum gewählt, in dem alle, die dort wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, teilnehmen könne. Die Teilnehmer oder Teams melden sich dann im Internet für ihre Kommune an und können losradeln. Entweder erfasst man die täglichen Strecken über die Stadtradeln-App oder mit dem Tacho und trägt diese dann online nach. Manche Kommunen bieten auch Papierformulare zur Kilometererfassung an.

Schulen können sich beim Schulradeln messen

Seit vergangenem Jahr gibt es Stadtradeln in Bayern auch als Schulradeln. Schulen können sich dort parallel zum Stadtradeln untereinander messen. Auburger hofft, dass sich möglichst viele Familie, Verein, Schulen oder Arbeitskollegen zum Stadtradeln für die Radregion Allgäu an. „Jeder Kilometer zählt – egal ob im Alltag, zum Einkaufen, zum Arbeiten, zur Schule oder in der Freizeit,“, wirbt er für das Projekt. (Lesen Sie auch: Wegen der Corona-Krise: Fahrrad-Boom im Allgäu)

Die Aktionszeiträume zum Stadtradeln im Ostallgäu

13. Juni bis 3. Juli: Landkreis Ostallgäu mit Marktoberdorf, Obergünzburg und Füssen

21. Juni bis 11. Juli: Kaufbeuren

30. August bis 19. September: Biessenhofen

Kontakt: Wer Fragen hat, kann sich an Johannes Auburger wenden (johannes.auburger@zukunft-mod.de). Weitere Infos auch zum Schulradeln gibt es im Internet.