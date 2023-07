Mit mehr als 218.000 Kilometer sind sie wieder auf den ersten Platz geradelt

Die Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg schreibt ihre Erfolgsgeschichte beim Stadtradeln weiter. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade einmal drei Jahre alt.

27.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Obergünzburg schreibt mit ihrer dritten Teilnahme seit 2021 beim Stadtradeln ihre Erfolgsgeschichte weiter: Gemeinsam radelten Obergünzburger, Günzacher und Untrasrieder mehr als 218.000 Kilometer und sicherten der VG damit erneut unter den Kommunen unter 10.000 Einwohnern in Bayern den ersten Platz. Auf Bundesebene muss sich die VG nur dem Seriensieger der vergangenen Jahre, Altshausen im Landkreis Ravensburg, geschlagen geben und belegt erneut den zweiten Rang.

867 Teilnehmer haben sich für die Verwaltungsgesellschaft Obergünzburg eingetragen

867 registrierte Teilnehmer legten in 37 Teams auf 9399 Fahrten 218.264 Kilometer zurück und trugen so auch ordentlich zum zehnten Platz des Landkreises Ostallgäu in der Kategorie 100.000 bis 500.000 Einwohner in Bayern bei.

Zur Siegerehrung, die im Foyer des Südseemuseums stattfand, kamen knapp 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, um die besten VG-Platzierungen zu würdigen. Wilma Hofer (Bürgermeisterin Günzach), Alfred Wölfle (Bürgermeister Untrasried) und Lars Leveringhaus (Bürgermeister Obergünzburg) unterstrichen durch ihr Kommen und mit Worten die Bedeutung der Stadtradelaktion für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft der drei Orte.

Am erfolgreichsten waren die Teams des SC Untrasried, der Freiwilligen Feuerwehr Obergünzburg und des RC Allgäu

Mit dem SC Untrasried, der Freiwilligen Feurwehr Obergünzburg (beide größtes Team mit 51 Radelnden) und dem RC Allgäu aus Günzach (mit 24.045 Kilometer die meisten Kilometer) kamen die erfolgreichsten und größten Teams aus jedem der drei beteiligten Orte der Verwaltungsgemeinschaft. Die meisten Einzelkilometer bei den Frauen erzielten in den 21 Tagen des Aktionszeitraumes Evelyn Schiochet (1583 Kilometer), Anni Holzheu (1715) und Elisabeth Schmölz (1930).

Die dreijährige Nele war die Jüngste beim Stadtradeln in der VG Obergünzburg. Für ihre 13 Kilometer erhielt sie einen kleinen Preis und eine Urkunde.

Drei Männer durchbrachen die Schallmauer von 2000 Kilometern: Klaus Görig (2003), Kilian Lernbecher (2054) und Andreas Kiderle (2279). Eine ganz beachtliche Leistung zeigten auch die „Werftagsradler“, eine Gruppe von fünf Personen im Rentenalter, von denen jeder im Schnitt 1400 Kilometer zurückgelegt hatte – darunter auch der älteste Teilnehmer, Michael Kustermann (Jahrgang 1934), mit erstaunlichen 845 Kilometer. Das Stadtradeln ist eigentlich kein Sportwettbewerb, sondern möchte Jung und Alt zum Fahrradfahren animieren, damit gerade auch auf den Alltagsstrecken das Auto in der Garage bleiben kann.

Auch die jüngsten Teilnehmenden des Stadtradelns erhielten Preise

Deshalb erhielten auch Teilnehmende, die nicht die ganz großen Strecken bewältigt hatten, eine Ehrung. So wurden etwa die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Drei- und Vierjährige) für ihren Einsatz belohnt. Unter allen Registrierten verlosten die Organisatoren (Antonio Multari, Michaela Kuhn, Florian Havelka, Wolfgang Epple und Michael Bauer) am Ende noch Preise, die örtliche Geschäfte und Betriebe, aber auch die VG gestiftet hatte.

Alle Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule, die mit 40.973 Kilometer den größten Teil zum Erfolg beitrugen und auch ostallgäuweit das erfolgreichste Team sind, erhielten einen Gutschein für eine Kugel Eis.

Das Stadtradeln hat nach Meinung der Organisatoren auch heuer in der VG das Bewusstsein fürs Radfahren gestärkt, viel Freude verbreitet und Teamgeist gefördert. So richtig nachhaltig werde es aber erst, wenn auch nach dem Aktionszeitraum die Freude am (Alltags-) Radeln erhalten bleibt.

