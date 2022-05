"Stadtradelstars" gesucht! Erradelt Marktoberdorf wieder die Spitze?

Marktoberdorf und das Bündnis für Nachhaltigkeit rufen erneut zur Teilnahme am Stadtradeln Ende Juni auf. Wer schafft es, drei Wochen aufs Auto zu verzichten?

16.05.2022 | Stand: 16:44 Uhr

Diesen Sommer tritt Marktoberdorf zum dritten Mal beim deutschland-weiten Wettbewerb Stadtradeln mit internationaler Beteiligung an. Bereits im Jahr 2020 schafften es die Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer auf Anhieb, bei dem Wettbewerb bester Newcomer zu werden und auch 2021 gelang es der Stadt, alle möglichen Spitzenpositionen zu verteidigen, die sie auf Landes- und Bundesebene erzielt hatte. (Lesen Sie dazu auch: Nur wenige waren besser: Marktoberdorf radelt sogar Kempten davon)

In keiner anderer Stadt bis 100.000 Einwohner wurde so viel geradelt wie in Marktoberdorf

So ließ Marktoberdorf im vergangenen Jahr beispielsweise alle bayrischen Kommunen bis 100.000 Einwohner beim Stadtradeln hinter sich, ruft Carmen Kugler vom Marktoberdorfer Bündnis für Nachhaltigkeit in Erinnerung. Das überparteiliche Bündnis organisiert wieder gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Marktoberdorfer Wettbewerbsteilnahme.

Neue Radelstars für Juni gesucht - es gibt auch Preise

Auch dieses Jahr werden wieder weibliche und männliche Radelstars gesucht, die den kompletten Wettbewerbszeitraum, 26. Juni bis 16. Juli, für den sich Marktoberdorf angemeldet hat, versuchen, alle Strecken im Alltag und Arbeit mit dem Rad sowie mit Bus und Bahn im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zurückzulegen – und dafür das Auto oder das Motorrad komplett in der Garage zu lassen. Wer Interesse daran hat, kann sicht direkt unter www.zukunft-mod.de melden.

Es gibt für alle, die sich am Stadtradeln in Marktoberdorf beteiligen, Preise und Gutscheine zu gewinnen, die im Anschluss an die drei Wochen Wettbewerb ausgelost werden.

Der Gewinn von 2020, das Lastenrad, wurde jetzt zusätzlich mit zwei Sitzen für Kindercabriofahrten und einer wasserdichten Plane ausgestattet. Dieses Lastenrad kann von allen Marktoberdorfern und Marktoberdorferinnen weiter kostenlos im Oberdorfer Radhaus (Kontakt: info@oberdorfer-radhaus.de) ausgeliehen werden.

Radeln für das Klima

Das Bündnis für Nachhaltigkeit hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Stadtradeln in Marktoberdorf und appelliert an Jeden und Jede Einzelne: „Gründe ein Team mit Deiner Klasse, mit Freunden, Arbeitskollegen oder mit dem Verein!“ Alle Kilometer, die ein solches Team in den drei Wochen Stadtradeln privat, beruflich oder auch im Urlaub, egal wo, radelt, zählen übrigens. „Gewinnen kann vor allem unser Klima, die Gemeinschaft am Ort, denn mit jedem geradelten Kilometer wird CO2 vermieden“, sagt Mitorganisatorin Carmen Kugler.

Die Anmeldung erfolgt über das Internet: www.stadtradeln.de/marktoberdorf

Dieses Lastenrad kann Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfern etwa bei Großeinkäufen den Verzicht aufs Auto erleichtern. Bild: Kugler/Bündnis für Nachhaltigkeit

