Warum der Stadtrat von Marktoberdorf das neue Geschäft im Oberdorfer Forum sehr kritisch sieht

Tedi will im Zentrum Artikel des täglichen Bedarfs anbieten. Weshalb es Vorbehalte gibt und welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die Entscheidung hatte.

22.06.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Grundsätzlich waren die Stadträte zufrieden damit, dass ins Oberdorfer Forum, dem ehemaligen MOD City Center, endlich wieder Leben in den alten Feneberg einzieht. Aber das Sortiment? „Ein Tedi-Markt ist nicht das, was zur Aufwertung der Innenstadt führt“, sagte Jörg Schneider (Grüne). Das war der Ursprung für eine Diskussion, die in Gedanken von Stefan Elmer (SPD) zu einer Belebung des Zentrums gipfelten. Zuvor hatte Philipp Heidrich, bei der Stadt Abteilungsleiter für Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung, in der Sitzung deutlich gemacht, welche große Rolle die Corona-Pandemie bei der Suche nach einem Mieter gespielt hat.