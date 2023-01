Noch eine Tabledance-Bar in Marktoberdorf: Der Stadtrat ist dagegen

Über einer Spielhalle in Marktoberdorf will ein Investor eine Tabledance-Bar eröffnen. Das lehnt der Stadtrat ab. Wie er das begründet.

20.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Auf der anderen Straßenseite gibt es bereits eine Tabledance-Bar, die derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. Sie soll zeitnah wieder öffnen, sagt der Besitzer des Hauses. Nun will ein Investor in der Nordstraße in Marktoberdorf eine neue Tabledance-Bar eröffnen. Das aber lehnte der Stadtrat einstimmig ab.

