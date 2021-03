Gefährliche Bushaltestelle Sulzschneid? Stadtrat diskutiert mögliches Tempo 30

Ist die Bushaltestelle in Sulzschneid eine Gefahrenstelle für Schüler? Der Stadtrat diskutiert über Tempo 30 vor Ort und weitere Lösungsmöglichkeiten.

25.03.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Um die Fahrschüler aus Sulzschneid sorgt sich Richard Wagner (Bayernpartei). Deshalb bat er darum, bei einer Verkehrsschau die Situation an der örtlichen Bushaltestelle unter die Lupe zu nehmen. Denn nach seinen Beobachtungen passiert manch Autofahrer den Bereich recht flott. Deshalb schlug er vor, dort die Geschwindigkeit auf Tempo 30 herabzusetzen oder anderweitige Lösungen zu suchen.

Fahren vor allem Einheimische zu schnell?

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell vermutete, dass es in der Hauptsache Einheimische selbst sind, die zu schnell sind, versprach aber, sich der Sache anzunehmen. Die Verkehrssituation an der Bushaltestelle ist seit Jahren Thema und kocht immer wieder einmal hoch. Als dort einmal ein Kind angefahren wurde, gründeten Eltern eine Gruppe zur Haltestellenaufsicht. Auch die Stadt wurde aktiv und installierte eine Laterne, was gerade in den Wintermonaten eine deutliche Verbesserung bringt. Dennoch ist die Haltestelle für Autofahrende, die ortsauswärts unterwegs sind, wegen eines Hausvorsprungs nur schwer und spät einsehbar. (Lesen Sie auch: Ordentliches Ergebnis für Marktoberdorf beim Fahrrad-Klimatest: Wo dennoch Verbesserungsmöglichkeiten liegen)

Verkehrsspiegel für bessere Einsicht

Wagner sprach noch ein weiteres Thema an, um das sich die Verkehrsschau kümmern sollte: das Aufstellen eines Verkehrsspiegels an der Einmündung der Hagstraße in die Tiroler Straße. Der Knotenpunkt sei vor allem für Traktorfahrer schwer einsehbar. Bis sie etwas sehen, stünden sie oft schon halb im Kreuzungsbereich.

