Statt zur Wiesn zum Wiesenfest in Geisenried: Rock, Blasmusik und Semmelknödel

20.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Es muss nicht immer das größte Volksfest der Welt sein. Festzelt- und Stadelatmosphäre, Gemütlichkeit und Stimmung versprach auch die Musikkapelle Geisenried bei ihrem diesjährigen, seit 1995 stattfindenden Wiesenfest.

Den Auftakt bildeten am Freitagabend vor großem Publikum die „Original Hopfenbläser“ mit ihren groovenden Polkas, flotten Märschen, diversen Solisten-Einlagen und fetziger Party-Musik. Inzwischen sind die „Hopfis“ aus dem Ostallgäu bewährte Stammgäste in Geisenried, ihr nächster Termin ist ihr Auftritt am 28. September beim Oktoberfest in München. „Let me entertain you!“ hat sich die Party-Band „SpeckDrum“ auf die Fahne geschrieben. Die junge, vor zwei Jahren gegründete siebenköpfige Formation aus dem Raum Marktoberdorf hat sich in dieser kurzen Zeit bereits einen Namen gemacht und stand im Mittelpunkt der „End of Summer Party“ am Samstag.

"SpreckDrum" aus Marktoberdorf hat sich einen Namen gemacht

Die Bandmitglieder verbindet nicht nur ihre rot-weißen Turnschuhe, sondern ihre Liebe zur Musik mit dem breiten Spektrum an prägnanten Rhythmen. „Das ist nun unser dritter öffentliche Auftritt“, erklärte Sängerin Anna. Während es draußen regnete, rockten drinnen die Musikfans zu „Walking on Sunshine“ oder frönten Tom Jones’ „Sex Bomb“. Für das Warm up des Abends sorgte „DJ Wykn“ mit einer erlesenen Hit-Auswahl aus der aktuellen Musikszene. Viele nahmen hierfür auch einen weiteren Anreise-Weg auf sich.

Was das Oktoberfest kann, kann Geisenried schon lange

Man muss nicht immer weit fahren, um gute Live-Musik zu erleben und eine volle Maß Bier noch für sieben Euro zu bekommen. So war auch der Frühschoppen am Sonntag gut besucht. Zur besten Unterhaltung trug die Nachbar-Musikkapelle Unterthingau unter der Leitung von Hans Stöckle mit konzertanter Blasmusik bei, während die Wiesenfestküche unter anderem honigmarinierten Schinkenbraten mit Bayerisch-Kraut und Semmelknödel und für die jüngsten Gäste Pommes für den Mittagstisch bereithielt. Den Nachmittag ließ die gastgebende Kapelle bei Kaffee und Kuchen ausklingen. Vorsitzender Alban Filser mit seinem eingespielten Team äußerte sich zufrieden und nutzte die Gelegenheit, bereits für das Bezirksmusifest