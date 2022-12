Stattmühle in Obergünzburg hat eine 600 Jahre alte Geschichte - eine bewegte noch dazu

1385 wurde die Stattmühle in Obergünzburg erstmals urkundlich erwähnt. 1968 musste sie einem Geschäftshaus weichen. Daher hat das Gebäude seinen Namen.

„Das große Sterben der kleinen Mühlen geht überall unaufhaltsam vor sich!“ Dieser Satz war 1966 in der Allgäuer Zeitung zu lesen. Das Dezemberblatt des Bildkalenders vom Arbeitskreises Heimatkunde in Obergünzburg (AKH) zeigt die ehemalige Stattmühle am Oberen Markt 14, die eine lange Geschichte hat.

In einem ausführlichen Bericht beschreibt Hermann Epplen die Geschichte der mehr als 600 Jahre alten Stattmühle. Was den Namen „Stattmühle“ betrifft, so ist diese Bezeichnung für eine Mühle nicht selten. Hin und wieder taucht auch die Schreibweise „Stadtmühle“ auf. Obwohl es der Name vielleicht vermuten lässt, hat die Stattmühle nicht mit einer Stadt wie zum Beispiel Kempten zu tun, denn sie gehörte dem Fürststift Kempten. Auch in Ronsberg heißt eine Häusergruppe, die unterhalb der Burg Liebenthann liegt, „auf der Statt“. Der Straßenname erinnert heute noch an die Fürstäbtliche Zeit.

Bei der Stattmühle in Obergünzburg befand sich die Gerichtsstätte

Nach Franz Xaver Gutbrods „Geschichte von Obergünzburg“ lag bei der Stattmühle in alten Zeiten die Gerichtsstätte. Daher soll auch ihr Name kommen. Für diese Annahme spricht die Tatsache, dass sich vor der Stattmühle ein großer freier Platz befindet. Früher war es durchaus üblich, unter freiem Himmel bei Anwesenheit des Volkes Recht zu sprechen.

1385 wurde die Stadttmühle erstmals urkundlich als Mahl- und Sägemühle erwähnt. Zudem ist in einer Steuerliste aus dem Jahr 1648 die Rede von der Mühle: Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges hatte das Stift Kempten die Liste erstellt, in der alle Untertanen aufgeführt waren. Darin stand geschrieben: „Hanß Stattmiller bewohnt ein aigne Söld, darbey ein aigen aber übel zergangne Mühle sampt Zuegehör, das Haus so ehr bewohnt, ist auch etwaß baufällig. Er besitzt 1 guete Khue, 2 böse alte Roß, braucht das Mühlwerkh das ganze Jahr und ernährt sich damit.“

Obergünzburg hatte im Laufe der Jahre viele "Stattmiller"

Wie viel Besitzer, sogenannte „Stattmiller“ das Mühlwerk seit 1648 tatsächlich hatte, geht aus den Geschichtsbüchern nicht eindeutig hervor. Doch Freiherr von Stuben, der Pfleger des Pflegamtes Obergünzburg-Liebenthann, berichtete im Jahre 1714 von mehreren Besitzerwechseln im Flecken. Bei der Aufstellung des Grundbesitzes anlässlich der Vereinödung ist 1797 der Stattmüller Joh. Bapt. Weiß mit 21 ¼ Jauchert in der Liste aufgeführt.

In den nachfolgenden 170 Jahren bis 1966 wurde weiter nichts Besonderes vermeldet. Die sich abwechselnden Besitzer der Stattmühle betrieben ihre Mahl- und Sägemühle in der üblichen Art und erst die Neuzeit, so zu lesen in dem Bericht von Hermann Epplen in der AZ von 1966, ließ die Rentabilität immer mehr absinken.

1968 letztendlich wurde die baufällig gewordene Stattmühle abgebrochen und an gleicher Stelle ein Geschäftshaus errichtet.

