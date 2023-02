Steigende Papierpreise: Wie geht es den Buchhandlungen Osiander und Eselsohr in Marktoberdorf?

Die Papierpreise steigen immer weiter. Das hat Folgen für die Buchhandlungen in Marktoberdorf. Warum sie dennoch positiv in die Zukunft blicken.

Wenn Andrea Albrecht an der Kasse ihrer Buchhandlung „Eselsohr“ ein Buch abscannt, kann es sein, dass eine böse Überraschung auf sie wartet. „Die Verlage ändern die Preise, aber ohne den Buchhandlungen Bescheid zu geben“, sagt die Inhaberin des Marktoberdorfer Buchladens. Auf dem Preisschild steht noch immer 9,99 Euro. Aber daraus kann an der Kasse im Handumdrehen 11,99 Euro werden.

Papier ist teuer und knapp - das macht sich bei den Buchhandlungen bemerkbar

Preissteigerungen machen sich auch beim Buchhandlungen immer mehr bemerkbar. Papier ist ein teures und knappes Gut geworden. Seit dem Jahr 2021 haben sich die Papierpreise aufgrund der Inflation und der Rohstoffknappheit mehr als verdoppelt. Dabei gelten bundesweit bei allen Buchhandlungen die gleichen Preise, die sogenannte Buchpreisbindung. Damit legen die einzelnen Verlage fest, was ein Werk kostet. Seit Herbst haben die plötzlichen Preissteigerungen begonnen, erzählt „Eselsohr“-Mitarbeiter Sebastian Pflüger.

Es betreffe alle Bereiche und könne einen Sprung von mehreren Euro machen. Das sei besonders blöd, wenn Kinder und Jugendliche beispielsweise mit einem Zehn-Euro-Gutschein kämen und dann an der Kasse feststellen müssten, dass das Buch teurer als zehn Euro geworden ist. „Und wir können nicht jedes Buch einscannen und überprüfen“, sagt Albrecht. Zumindest reagierten Kundinnen und Kunden verständnisvoll, sagt die 42-Jährige.

Osiander Marktoberdorf: Die Buchpreise waren lange auf einem gleichbleibenden Niveau - jetzt steigen sie rasant

In der Buchhandlung Osiander in Marktoberdorf sei es schon mal vorgekommen, dass ein Kunde oder eine Kundin ungehalten reagiert habe. „Manchmal passiert es auch, dass die Leute ein Buch wieder zurück ins Regal stellen“, sagt die Filialleiterin Stephanie Forster. Gerade die Hardcover-Versionen seien teilweise bis zu vier Euro teurer: „Die neue Ausgabe von ,Harry Potter’ ist sogar um fünf Euro gestiegen.“

In ihren Augen sind die Preissteigerungen so radikal, weil die Buchbranche seit etwa 20 Jahren die Preise auf einem ähnlichen Niveau gehalten habe – das entspreche nun nicht mehr der Lebenswirklichkeit. So unerwartet wie für die Buchhandlung Eselsohr sind die Preiserhöhungen für die Osiander-Filiale nicht. Als Teil einer Kette hätten sie ein System für alle Läden. In diesem sogenannten Etikettenmonitor sehen die Buchhändlerinnen und Buchhändler, welche Werke teurer werden.

Trotz Lieferengpässe und Papierknappheit sind beide Marktoberdorfer Buchhandlungen positiv gestimmt

Beide Geschäfte merken zudem Engpässe in der Logistik und die Papierknappheit. „Lieferungen lassen beispielsweise länger auf sich warten“, sagt Pflüger. Wenn Neuerscheinungen ausverkauft sind, kann es sein, dass lange kein Nachschub kommt, ergänzt Forster. Teilweise würden die Verlage sogar ihre Ersterscheinungen verschieben. Dennoch blicken beide Läden optimistisch in die Zukunft. Für die Buchhandlung „Eselsohr“ ist das Jahr das erste mit „normalem“ Betrieb. Denn Pflüger und Albrecht eröffneten die Buchhandlung im Jahr 2020. „Dann hatten wir fünf Wochen lang Betrieb und danach mussten wir wegen der Pandemie wieder schließen“, erzählt Albrecht. Doch diese Zeit hätten sie dank treuer Besucherinnen und Besuchern gut gemeistert.

Für die Buchhandlung Osiander aus Marktoberdorf hat das Jahr ebenfalls positiv begonnen. Ende November ist Filialleiterin Stephanie Forster mit ihrem Team aus der Georg-Fischer-Straße in die Eberle-Kögl-Straße gezogen. „Die Verkaufsfläche ist zwar einen Tick kleiner, aber wir können die Bücher hier besser verteilen und präsentieren“, sagt Forster und spendiert eine Buchhändler-Weisheit: „Ein Buch, das im Regal verschwindet, ist ein totes Buch.“

Wo sieht die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei die Zukunft des Lesens?

Apropos Totes Buch: Wo gehen denn die Trends hin? Und ist Lesen überhaupt noch angesagt? Dass das Buch ausstirbt, davor hat Larissa Kleybor, Stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Marktoberdorf, keine Angst. Die aktuelle Entwicklung in der Stadtbibliothek weist eher in die andere Richtung: Im Jahr 2022 ist die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek stark gestiegen. Waren es 2021 noch 2664 aktive Nutzer, sind es mittlerweile 3107. Davon sind 848 unter zwölf Jahre alt. „Natürlich verändern sich die Trends“, sagt Kleybor. Die Stadtbücherei hat beispielsweise die Hörspiele auf CD aufgegeben, dafür gibt es Streaming-Angebote, die die Besucher nutzen können. Der entstandene Platz ist jetzt mit Mangas gefüllt, die japanischen Comics werden immer beliebter.

Man biete Interessierten zudem Veranstaltungen wie die „Maker Mondays“. An diesen Tagen können Interessierte technische Spielereien und Entwicklungen ausprobieren, wie 3D-Druck oder VR–Brille. Für Kleybor ist die Bücherei von morgen nicht nur ein Ort für Literatur, sondern auch ein Treffpunkt, an dem sich die Menschen austauschen können.

