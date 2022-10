Sternenbummel in Marktoberdorf: Großer Andrang bei langer Einkaufsnacht

Beim Sternenbummel 2022 in Marktoberdorf war eine Menge geboten, der Andrang in der Innenstadt groß. Die besten Bilder der Veranstaltung zum Durchklicken.

29.10.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Schon vor dem Einbruch der Dunkelheit ist die Marktoberdorfer Innenstadt am Freitag von Fackeln und Kerzen beleuchtet. Menschen bummeln durch das Zentrum, der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Aus dem einen oder anderen Geschäft ist Musik zu hören. Wieder einmal hat der Aktionskreis Marktoberdorf in der Innenstadt den Sternenbummel auf die Beine gestellt. Etwa 40 Geschäfte luden zur langen Einkaufsnacht ein. Im Stadtzentrum lockte zudem ein vielfältiges kulturelles Programm die Besucherinnen und Besucher. Einzelhändler, Beteiligte und Kunden sind begeistert. Der Andrang ist riesig.

Schon vor dem Sternenbummel ausgebucht: Der Andrang in Marktoberdorf ist groß

Bereits um 17 Uhr startete die Buchhandlung Eselsohr mit ihrem Programm, das Sebastian Pflüger und sein Team extra für den Sternenbummel organisiert hat. Vor dem Laden sorgen kleine Feuerstellen für romantische Stimmung. Der Duft von Kürbissuppe und Gemüsechilli vom Catering Lausfehl liegt in der Luft. Ein paar Meter weiter verkauft der Elternbeirat des Kindergartens Geisenried alkoholfreien Glühwein. "Wir haben wegen der Kinder extra ein wenig früher mit unserem Programm begonnen", erklärt Sebastian Pflüger. So organisierte die Buchhandlung sogar ein kleines Märchenzelt auf dem Innenhof. Dort unterhält Märchenerzählerin Susanne Steger ihr kleinen und großen Besucher. "Unser Plan war, etwas für die ganze Familie anzubieten", sagt Pflüger. Das Konzept ist aufgegangen. "Der Andrang ist riesig. Wir haben damit gar nicht gerechnet", sagt der Mitinhaber der Buchhandlung und lacht. Die ersten Märchenstunden waren nämlich noch vor dem Beginn des Sternenbummels ausgebucht.

Menschen tanzen auf dem Marktplatz Marktoberdorf zu Musik von junk-E-cat

Auch auf dem Marktplatz ist am Abend einiges los. Der Luftballonkünstler "Magic Dresi" formt für die Kinder Luftballonfiguren. Gäste nutzen das gute Wetter und sitzen in den Restaurants und Eiscafés - mit Blick auf ein großes Feuerwehrauto, das sich am Abend auf dem Marktplatz platziert hat. Ein Einsatz? Nein, es gehört beim Sternenbummel zum Programm dazu. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nämlich keineswegs um ein normales Feuerwehrauto. Es gehört dem Künstler "junk-E-cat", der das Oldtimer-Auto als mobile Bühne benutzt. Um kurz nach sieben geht es schließlich los. Der Berliner Musik, der nur mit Maske auftritt, lässt die ersten elektronischen Beats erklingen. Vom Dach seines Feuerwehrautos, das übrigens den Namen "Harry" trägt, schaut er auf sein Publikum hinab. Jedoch handelt es sich bei dem Musiker keineswegs um einen gewöhnlichen DJ. Er setzt Live-Instrumente wie ein Saxophon und eine Klarinette ein, verwebt seine Elektro-Musik mit den klassischen Instrumenten und schafft dadurch ein völlig neues Klangerlebnis. Kinder und Erwachsene tanzen auf dem Marktplatz zu seiner Musik.

"Es ist toll, dass in Marktoberdorf so viel geboten ist", sagt eine Frau, die mit ihren Kindern da ist. Die Stimmung ist super. Obwohl so viel los ist, ist alles entspannt." Und tatsächlich: Die Besucher bummeln durch die Geschäfte, die an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet haben. Vor vielen Läden stehen Grüppchen bei einem Glas Wein oder Bier zusammen, plaudern und lachen.

Jazz in der Filmburg Marktoberdorf

Gute Stimmung herrscht auch am Abend in der Filmburg Marktoberdorf. Dort steht derzeit alles im Zeichen des Jazz. Auf der Bühne spielt an diesem Abend im Rahmen des 12. Jazzcamps die Session Band des Landes-Jugendorchesters (LJJB) Bayern. Monika Schubert und Harald Rüschenbaum unterhalten zusammen mit jungen Musikern das Publikum, das sich von der Musik anstecken lässt. Es wird geklatscht, und mit dem Fuß gewippt. Und auch ein paar Kinder hat es in die FIlmburg gezogen. "Ich war heute Morgen mit meiner Schulklasse hier. Mir hat es so geht gefallen, dass ich nochmal mit meiner Oma gekommen bin", sagt ein neunjähriges Mädchen. Bereits am Vormittag hatte das LJJB nämlich Konzerte für die Grundschulen in Marktoberdorf gegeben.

Bilderstrecke

Sternenbummel in Marktoberdorf: Das war bei der langen Einkaufsnacht geboten

1 von 15 2 von 15 3 von 15 4 von 15 5 von 15 6 von 15 7 von 15 8 von 15 9 von 15 10 von 15 11 von 15 12 von 15 13 von 15 14 von 15 15 von 15 Kerzen und Fackeln, ein vielfältiges Programm und besondere Angebote: Der Sternenbummel in Marktoberdorf war ein voller Erfolg. Besucher und Einzelhändler sind zufrieden. Auf dem Marktplatz sorgten der Ballonkünstler "Magic Dresi" und der Künstler "junk-E-cat" für gute Stimmung. Bild: Heinz Budjarek, Stefanie Gronostay Kerzen und Fackeln, ein vielfältiges Programm und besondere Angebote: Der Sternenbummel in Marktoberdorf war ein voller Erfolg. Besucher und Einzelhändler sind zufrieden. Auf dem Marktplatz sorgten der Ballonkünstler "Magic Dresi" und der Künstler "junk-E-cat" für gute Stimmung. Bild: Heinz Budjarek, Stefanie Gronostay 1 von 15 Bild: Heinz Budjarek, Stefanie Gronostay Bild: Heinz Budjarek, Stefanie Gronostay

Lesen Sie auch

Sternenbummel "junk-E-cat" spielt in Marktoberdorf: Konzert auf dem Marktplatz

Lesen Sie auch: Am Wochenende findet in Marktoberdorf zudem der Martinimarkt statt.