Sternenbummel und Martinimarkt: Das ist in Marktoberdorf geboten

In der Marktoberdorfer ist einiges geboten: Sternenbummel und Martinimarkt locken mit buntem Programm. Die Einzelhändler haben sich Aktionen einfallen lassen.

19.10.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Tage werden wieder kürzer, die Nächte länger: Das ist in Marktoberdorf ein untrügliches Zeichen dafür, dass es wieder Zeit für den beliebten Sternenbummel und den Martinimarkt ist. Die lange Einkaufsnacht bei Fackelschein und der traditionelle Herbstmarkt sind seit vielen Jahren eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Im vergangenen Jahr lockten sie Tausende Besucherinnen und Besucher an. Shopping mit Glühwein, Live-Musik und regionalen Köstlichkeiten stand auf dem Programm. Auch in diesem Jahr haben sich die Marktoberdorfer Einzelhändler wieder besondere Aktionen einfallen lassen.

Sternenbummel in Marktoberdorf: Das steht auf dem Programm

Am Freitag, 27. Oktober, ist es wieder soweit: Die Marktoberdorfer Innenstadt verwandelt sich beim Sternenbummel ab 18 Uhr in ein Lichtermeer aus Kerzenschein. Der Aktionskreis Marktoberdorf stellt die Veranstaltung auf die Beine. Auch in diesem Jahr beteiligen sich etwa 40 Geschäfte. Von Kulinarik über Kultur ist einiges geboten. So findet unter anderem im Café und Hotel Greinwald ein Herbstfest mit Live-Musik von dem Marktoberdorfer Duo "2WEIMA" statt. In der Buchhandlung Eselsohr kommen die kleinen Besucher auf ihre Kosten: Wie im vergangenen Jahr können sie sich dort im Märchenzelt verzaubern lassen und sich bei einer Tasse Punsch aufwärmen, die der Kindergarten Leuterschach verkauft. Auch in vielen anderen Geschäften ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Besucher erwarten zudem Überraschungen.

Martinimarkt 2023 in Marktoberdorf

Nach dem Sternenbummel geht es mit dem Martinimarkt weiter. Den Startschuss macht am Samstag, 28. Oktober, ab 14 Uhr der Jahrmarkt, der ebenfalls am Sonntag und am Montag geöffnet hat. Für große und kleine Besucher sind zahlreiche Attraktionen geboten – wie beispielsweise der Autoscooter, das Märchenkarussell, je nach Witterung Water Balls und ein Trampolin stehen sonntags und montags auf dem Sparkassen-Parkplatz bereit.

Der traditionelle Martinimarkt der Stadt Marktoberdorf findet am Sonntag, 29., und Montag, 30. Oktober, statt. Die Besucher erwarten an den Marktständen Schmuck, Textilien, Geschenkartikel, Haushaltswaren bis hin zu Reinigungsgeräten, Gewürze und Naturprodukten und vieles mehr. Die Besucher können sich während des Einkaufsbummels mit verschiedensten Schmankerln stärken: von Bratwurst über Popcorn und gebrannten Mandeln bis hin zur Schokofrucht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Am Marktsonntag öffnen die Einzelhändler ihre Geschäfte von 10 bis 17 Uhr und laden zum Bummeln und zum gemütlichen Einkaufen ein.