Sternsinger in Obergünzburg stellen neuen Spendenrekord auf

Die Sternsinger in Obergünzburg haben heuer eine Rekordsumme an Spenden gesammelt. Auch der Kirchenchor hat Erfolge zu feiern.

Von Michael Bauer

07.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Zunächst durfte sich Pfarrer Walter Böhmer über einen sehr gut besuchten Gottesdienst freuen, der vom Kirchenchor und von den Sternsingern gestaltet wurde. Der Geistliche dankte den Kindern und Jugendlichen: Sie haben in den vergangenen Tagen eine Rekordsumme von über 12000 Spendengelder für das Kinderhilfswerk gesammelt. Er dankte aber auch allen, die die Kinder unterstützt und sie in ihren Häusern empfangen haben. Große Anerkennung brachte Pfarrer Böhmer vor allem den Organisatorinnen Doris Holzheu und Yvonne Lutzenberger entgegen. Dank ihres Engagements sei es in Obergünzburg noch möglich, dass die Sternsinger flächendeckend alle Häuser besuchen.

