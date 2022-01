Sterinsinger ziehen durch Marktoberdorf. Dabei erinnern sie nicht nur an die Heiligen Drei Könige. Auf welchen Wegen die Ministranten für Kinder in Not sammeln.

04.01.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Es ist ein schönes Zeichen, das die Ministrantinnen und Ministranten von St. Magnus auch am Dienstag in der tristen Corona-Zeit gesetzt haben: Bunt als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet brachten sie den Segen der Heiligen Drei Könige in die Häuser im Norden von Marktoberdorf. Besser gesagt an die Häuser. Sie werfen einen Segensbrief in die Briefkästen.