Vergeblich gehofft: Susen Knabner zieht nicht in den Landtag ein

Susen Knabner von den Freien Wählern hatte sich Hoffnungen gemacht, es über die Liste zu schaffen. Eine andere FW-Kandidatin packt es dafür in den Bezirkstag.

13.10.2023 | Stand: 11:04 Uhr

Die Landtagskandidatin der Freien Wähler, Susen Knabner, zieht nicht den Landtag ein. Das Direktmandat im Stimmkreis Marktoberdorf holte sich bei der Wahl am Sonntag CSU-Mann Andreas Kaufmann. Knabner hatte sich jedoch Hoffnungen gemacht, es über die Liste in das Bayern-Parlament zu schaffen. Nun steht fest: Es hat nicht gereicht. Die Freien Wähler entsenden aus Schwaben sechs Politikerinnen und Politiker. Knabner, auf Platz sechs gelistet, belegte mit 15.262 Gesamtstimmen den achten Platz und verfehlte so den Einzug ins Maximilianeum.

„Wenn man antritt, will man auch gewinnen“, hatte Knabner am Wahlabend gesagt und sich „realistische Chancen“ für ein Landtagsmandat eingeräumt. Gleichwohl war ihr bewusst, dass es knapp werden könnte. „Wenn ich verliere, gehe ich trotzdem nicht in den Keller“, sagte sie. Für diesen Fall gelte ihr politisches Engagement weiter dem Ostallgäu: „Dafür setze ich mich mit voller Kraft ein.“ Knabner ist Vorsitzende der Freien Wähler Ostallgäu.

Bernhatd Pohl schafft es wieder in den Landtag

Gereicht für ein Landtagsmandat hat es wieder für den Kaufbeurer Bernhard Pohl. Mit 22.093 Stimmen erreichte er auf der Schwabenliste der FW Platz vier. Er ist seit 2008 Abgeordneter. Den Nichteinzug Knabner bedauerte Pohl. „Sie wäre fachlich und menschlich eine exzellente Abgeordnete gewesen.“

Klar ist auch, dass AfD-Kandidat Wolfgang Dröse (Stimmkreis Marktoberdorf) nicht über die Liste in den Landtag einziehen wird.

Seit Mittwochnachmittag liegt auch das vorläufige amtliche Endergebnis für die Bezirkstagswahl vor. Bekannt war bereits, dass Landrätin Maria Rita Zinnecker für die CSU in das Bezirksparlament einzieht (wir berichteten). Zinnecker erreichte 49.754 Stimmen. Nach Auszählung aller Stimmen steht nun auch fest, dass Johanna Hofbauer (Unterthingau) für die FW im neuen Bezirkstag sitzt. Hofbauer holte 22.381 Stimmen. Zinnecker und Hofbauer sind die einzigen Vertreterinnen aus dem Stimmkreis Marktoberdorf im 34-köpfigen Gremium.