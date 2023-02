Stötten: Bürgermeister Ralf Grube legt sein Amt nieder

Lange brodelte die Gerüchteküche. Nun ist es amtlich: Der Stöttener Bürgermeister Ralf Grube tritt zurück. Im Ort geht nun die Suche nach einem Nachfolger los.

03.02.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Rückblick: Bei den letzten Kommunalwahlen 2020 wurde Grube zum zweiten Mal zum Bürgermeister von Stötten gewählt. Im vergangenen Sommer erfüllte er sich dann seinen Lebenstraum und erwarb ein Anwesen in den Marken im Osten Italiens. Sein Haus in Stötten stand im Internet zum Verkauf. Das sorgte in der Gemeinde für reichlich Spekulationen. Ist der Bürgermeister nach Italien ausgewandert? Im Gespräch mit unserer Zeitung teilte er im August mit, dass dies nicht der Fall sei und er sich notfalls bis zum Ende seiner Amtszeit in einer Ferienwohnung einquartieren werde. Am 21. September flatterte der Gemeinde die erste Krankmeldung auf den Tisch. Grube ist bis heute krankgeschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.