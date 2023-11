Wie geht es mit dem Gewerbeverband in Stötten weiter?

Der Vorsitzende des Gewerbeverbands beendet nach 23 Jahren sein Ehrenamt. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder hören auf. Die Zukunft ist jetzt ungewiss.

26.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Nach 25 Jahren überaus aktiver Tätigkeit fand der Gewerbeverband Stötten in seiner Hauptversammlung mit Wahlen keinen, der den rührigen Verband weiterführen würde. Die Mitglieder suchen nun dringend einen neuen Vorstand. Denn weil sich Erwin Hindelang nach 23 Jahren Tätigkeit als Vorsitzender keiner Wahl mehr stellte, hörten auch die weiteren Vorstandsmitglieder auf.

Lesen Sie auch: Hier in Stötten könnte ein neuer Campingplatz entstehen

Was der Verband Bemerkenswertes geleistet hat, zeigte Hindelang in seinem Rückblick. Er wurde 1998 gegründet mit dem Ziel, nicht nur Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden zu unterstützen, Arbeitsplätze in der Gemeinde zu sichern und Netzwerke aufzubauen, sondern auch bei Veranstaltungen und Seminaren Projekte zu planen und umzusetzen. So hat der Gewerbeverband für die Kirchenbeleuchtung in Stötten gesorgt, den Moorerlebnispfad eingerichtet und an die Gemeinde übergeben. Es wurden Gewerbeschauen veranstaltet sowie für Einrichtungsgegenstände und Pausenhofgeräte an Kindergarten, Spielgruppen, Schule sowie Jugendraum gespendet. Seit Jahren organisierte der Gewerbeverband die Motorrad-Oldi-Treffen, den Bauern- und den Nikolausmarkt. All die Jahre wurden Projekte der Vereine und der Gemeinde tatkräftig und finanziell unterstützt. Daneben wurden Fachvorträge angeboten und an der Schule ein Berufetag organisiert. Auch wurde mit Ausflügen, Bällen und weiteren Treffen das Gesellschaftliche nicht vergessen.

Verband engagierte sich enorm in Stötten

Für heuer hat die Gemeinde die Organisation des über die Ortsgrenzen bekannten Nikolausmarkts übernommen, während der Gewerbeverband aus versicherungsrechtlichen Gründen nur noch als Veranstalter auftritt. Denn auch das Marktteam des Verbands hat sich aufgelöst. Bürgermeister Michael Neumann betonte, dass alle – vom Gewerbeverband erstellten und der Gemeinde übergebenen – Buden für den Nikolausmarkt bereits belegt seien. Rechnungsprüfer Richard Haf bescheinigte Brigitte Ruf eine einwandfreie Kassenführung. Tilo Treede, Bezirksgeschäftsführer für Schwaben und München des Bundes der Selbstständigen (BDS) in Bayern, sagte lobend, er sei „total geplättet“ von den vielseitigen Aktivitäten des Ortsverbands Stötten. Er bot dem neu zu findenden Vorstand jegliche Hilfe an.

Spende an die Gemeinde Stötten

Treede berichtete, dass von den 83 Ortsverbänden seines Bereichs inzwischen nur noch 36 einen aktiven Vorstand haben. Die anderen Ortsverbände ruhten derzeit. Auch der Stöttener Ortsverband ruhe, bis ein neuer Vorstand gefunden werde. Gelinge das nicht, werde der Ortsverband aufgelöst. Dessen Vermögen gehe dann an den BDS.

Im Namen des Ortsverbands übergaben Erwin Hindelang und Brigitte Ruf 12.000 Euro an Bürgermeister Neumann. Das Geld ist zweckgebunden für zwei Spielplätze (10.000 Euro) und jeweils 1000 Euro für den neuen Bewegungsplatz an der Schule und für die Spielgruppe im TSV bestimmt.