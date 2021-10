Wegen eines freien Parkplatzes sind zwei Männer in der Marktoberdorfer Innenstadt aneinandergeraten. Der Streit endete mit einer Anzeige bei der Polizei.

01.10.2021 | Stand: 14:32 Uhr

Eine Streiterei um einen Parkplatz in Marktoberdorf ist am Donnerstag eskaliert. Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 27-jähriger und ein 62-jähriger Autofahrer am Nachmittag wegen eines freien Parkplatzes in der Schwabenstraße aneinander.

62-Jähriger zeigt beschimpft seinen Kontrahenten angeblich

Daraufhin habe der ältere Mann den 27-Jährigen nach Angaben der Polizei angeblich beleidigt und ihm den Stinkefinger gezeigt. Der jüngere Mann erstattete Anzeige bei der Polizei in Marktoberdorf.

