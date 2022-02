Strom vom Balkon: Marktoberdorf fördert den Klimaschutz im Kleinen

Marktoberdorf unterstützt künftig kleine Solargeräte für den Eigenbedarf. Wie viel Geld die Stadt dafür zur Verfügung stellt.

15.02.2022 | Stand: 15:17 Uhr

Wenn es ums Einsparen von Energie geht, dann gilt die Stadt Marktoberdorf schon seit etlichen Jahren als Vorreiter. Nun geht sie noch einen Schritt weiter: Sie will mehr als bisher auf kommunale Liegenschaft Fotovoltaikanlagen setzen. Gleichzeitig ist angedacht, es finanziell fördern, wenn Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel Minisolaranlagen an ihren Balkonen anbringen, die ausschließlich Strom für den Eigenbedarf erzeugen.

„Die öffentliche Hand sollte da mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Wo es statisch möglich ist, sollen die Gebäude nach und nach mit den Stromerzeugern nachgerüstet werden. Dafür will die Stadt in diesem Jahr 80.000 Euro in die Hand nehmen. Es ist sogar ein eigener Posten im Haushaltsplan für dieses Projekt geschaffen worden.

Das Rathaus Marktoberdorf versorgt sich selbst mit Strom

Auf dem Rathaus liegen schon seit vielen Jahren die dunkelblauen Module, die die Sonnenkraft ins Netz einspeisen. Jüngste Maßnahme ist der Kindergarten an der Saliterstraße. Dessen Module leisten im Moment mehr, als der Kindergarten zu seinen Betriebszeiten braucht. Derzeit geht der Überschuss ins öffentliche Stromnetz, aber noch in diesem Jahr soll er im Kindergarten in Batterien gespeichert werden, aus denen die Energie dann nach Bedarf abgezapft wird.

Marktoberdorf will die Bürger motivieren

Nun will die Stadt auch die Bürger mit ins Boot holen. Sie können einen Zuschuss erhalten, wenn sie eine kleine Anlage installieren. Eine Gesetzesänderung ermöglicht auch Mietern, solche Teile an ihrem Balkon oder an der Terrasse anzubauen. „Im Gegensatz zu Fotovoltaikanlagen sind die wesentlich kleineren Stecker-Solargeräte dafür gedacht, dass Privatpersonen sie selbst anbringen, anschließen und direkt nutzen“, klärt die Verbraucherzentrale auf. „Auch die Anmeldung beim Netzbetreiber und beim Marktstammdatenregister dürfen sie selbst vornehmen. Die Mini-Solaranlagen lassen sich einfach entfernen und woanders weiterbetreiben. Sie haben eine Leistung von bis zu 600 Watt“, heißt es auf der Internetseite weiter.

Interessant sei solch ein Projekt auch für Besitzer von Eigentumswohnungen. „Wenn Sie das Solarmodul an der Balkonbrüstung oder der Hauswand anbringen wollen, müssen Vermieter oder Eigentumsgemeinschaft in der Regel zustimmen. Seit 2020 das Wohneigentumsgesetz geändert wurde, ist hierfür keine Einstimmigkeit mehr nötig, sondern nur noch eine mehrheitliche Erlaubnis“, sagt die Verbraucherzentrale.

Marktoberdorf fördert das Energiesparen

Lesen Sie auch

Wie lange kann sich die Stadt Marktoberdorf diese Kosten für die Kinderbetreuung noch leisten? Ein umfangreicher Haushalt

Dank dieser Erleichterung wirbt auch die Stadt dafür. Hell und der Umweltbeauftragte Christian Vavra (Grüne) haben deshalb beantragt, den Topf zur Förderung von Umwelt- und Energiesparmaßnahmen auf 15.000 Euro aufzustocken. Das wurde auch so vom Stadtrat genehmigt. Bisher lag die Summe bei 5000 Euro. Der Betrag war in der Hauptsache dafür gedacht, Marktoberdorfern im Zentrum den Anschluss ans Fernwärmenetz und dessen Nutzung schmackhaft zu machen.

Hell denkt noch einen Schritt weiter. Er schlug vor, ein „kleines Förderprogramm“ auch für Gewerbetreibende aufzulegen. Darüber solle der Umweltausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen beratschlagen.

Lesen Sie auch: