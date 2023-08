Sie fertigten 50.000 Paar Strümpfe im Jahr

Ende des 18. Jahrhunderts war Obergünzburg eine Hochburg für das Strumpfwirkergewerbe. Eine bestimmte Entwicklung leitete aber den Untergang der Industrie ein.

Im Angebot der Günztaler Ferienfreizeit durch den Markt Obergünzburg hat der Arbeitskreis Heimatkunde zu einem Besuch ins Heimatmuseum eingeladen. Dabei entdeckten Kinder, Schüler Erwachsene und Urlaubsgäste doch so manche Gerätschaften und Exponate aus vergangener Zeit. So erfuhren sie auch einiges über das Strumpfwirkergewerbe, das bis in die 80er-Jahre des 19. Jahrhunderts viele Familien in Obergünzburg ernährte.

„Strumpf... was?“, mag sich nun der eine oder andere fragen. Was darunter zu verstehen war, erklärte Hermann Knauer vom Arbeitskreis Heimatkunde den Teilnehmern. Direkt am Originalschauplatz, einem Strumpfwirkerstuhl – übrigens der einzige noch erhaltene in Obergünzburg – reiste er mit der Gruppe zurück in die Vergangenheit. Um genau zu sein: in die 1790er-Jahre, als das Gewerbe im Ort noch 42 Strumpfwirkermeister mit 40 Gesellen und vier Lehrlingen zählte.

Etwa 3000 Personen arbeiteten für diesen Gewerbezweig

Die sogenannten Strumpfwirker fertigten im Jahr durchschnittlich 50.000 Paare Strümpfe an, erzählte Hermann Knauer. Um diesem Gewerbezweig das notwendige Material zu liefern, waren täglich etwa 300 Personen mit Wollspinnen, Wirken, Walken und Nähen beschäftig.

Die Obergünzburger Strumpfwirker arbeiteten, so ist im Register der Zunft vermerkt, für die Fabrikanten in Memmingen, Kempten, Kaufbeuren, Immenstadt und Ottobeuren. Sogar nach Voralberg und in die Schweiz wurden die gewirkten Strümpfe geliefert. Noch 1798 beschloss die Zunft am Nordhang des Mühlenbergs, am Weg nach Reichholz, eine eigene Walk zu bauen.

Doch der Höhepunkt der Zunft der Strumpfwirker in Obergünzburg war erreicht, die Wollpreise stiegen an und langsam aber stetig begann der Abstieg, sodass das Verzeichnis von 1824 nur mehr 31 einheimische Meister in Obergünzburg zählte.

Strumpfwirker Obergünzburg: Eine Zunft stirbt aus

1840 vermerkte die Zunft lediglich noch 16 Mitglieder. Zwei der letzten Strumpfwirker im Ort übten ihren Beruf noch im alten Gärtner-Hartmann-Haus in der Kemptener Straße 20 aus sowie im Haus der ehemaligen Metzgerei Keck/Rösch in der Kapitän-Nauer-Straße aus.

Mit den beiden Obergünzburger Strumpfwirkern verschwanden die letzten Vertreter eines Erwerbzweiges, der den Charakter der Hausindustrie hatte. Ein Gewerbe, das vielen Familien unseres Marktes Arbeit verschaffte und mit der sie jahrzehntelang ihr Brot verdienten, war ausgelöscht. Der Markt Obergünzburg widmete dem Strumpfwirkerhandwerk einen Strumpfwirkerweg.

