Sturz nach Vollbremsung: Unfall wegen Vorfahrtsmissachtung in Marktoberdorf

Der Fahrer eines Transporters hat am Mittwoch in Marktoberdorf die Vorfahrt eines Motorrads missachtet. Beim Beinahezusammenstoß verletzten sich beide leicht.

Ein 54-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in der Goethestraße in Marktoberdorf die Vorfahrt eines 22-jährigen Motorradfahrers missachtet. Nach Angaben der Polizei legte dieser eine Vollbremsung hin, um nicht mit dem Kleinttransporter des 54-Jährigen zusammenzustoßen. (Lesen Sie dazu auch: Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Hörmanshofen zusammen)

Beide verletzten sich bei dem Unfall leicht

Der 22-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Auch der Unfallverursacher trug leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte beide ins Klinikum Kaufbeuren. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein.

