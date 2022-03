Süßer Dank für Ostallgäuer Klinikangestellte: Bäcker backen für sie süßes Gebäck

Nach den Ostallgäeur Friseuren bedanken sich nun auch Bäcker beim Personal der Ostallgäuer Kliniken für deren Einsatz in der Pandemie - mit gratis Gebäck.

13.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Bäckerinnung Ostallgäu will sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser Kaufbeuren, Füssen, Pfronten und Buchloe für deren unermüdlichen Einsatz bedanken und ihnen den Tag ein wenig versüßen. 14 Innungsbetriebe beteiligen sich an der Aktion und backen am Donnerstag, 17. März, für die rund 1400 Klinikangestellten süßes Gebäck. Dieses wird dann gesammelt oder von einzelnen Bäckern selbst an die vier Krankenhäuser verteilt.

Bäckerinnung Ostallgäu: "Sie kämpfen für uns an vorderster Front und leisten Außerordentliches"

„Sie kämpfen für uns an vorderster Front und leisten Außerordentliches. Sie verdienen Hochachtung und Anerkennung. Ohne Sie ginge nichts. Sie sind unsagbar wichtig für uns und unsere Gesellschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bäckerinnung. „Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz, jede liebevolle Geste, jede extra Minute, jedes beherzte Eingreifen, Ihr Wissen, Ihre kräftezehrende, großartige Arbeit und Professionalität.“

Aus dem Raum Marktoberdorf beteiligen sich: die Bäckereien Glas, Heiland, Lipp und Moser

Aus dem mittleren Landkreis Ostallgäu beteiligen sich die Bäckereien Glas in Ronsberg, Heiland in Bertoldshofen, Lipp in Rückholz und Moser in Aitrang an der Aktion. (Lesen Sie auch: Kostenlose Haarschnitte für Pflegekräfte in Marktoberdorf: "Ich war sofort bei der Aktion dabei!")