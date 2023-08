Hier unterrichten sogar Spitzenforscher der NASA

Bei der Summer School beschäftigen sich Doktoranden mit Software-Sicherheit. Es geht um Algorithmen und Verifikationen. Klingt kompliziert? Ist es auch.

08.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Dass die Summer School in Marktoberdorf eine internationale Größe ist, zeigt bereits der Blick auf die Teilnehmerliste. Der Vize-Präsident von Amazon Web-Services und eine Wissenschaftlerin des NASA-Forschungszentrums befinden sich unter den Lektoren. Doch die Marktoberdorfer Summer School ist so oder so etwas ganz Besonderes, sagt der diesjährige Direktor Prof. Javier Esparza. Wo sonst kommen immerhin seit so vielen Jahren Doktoranden und Wissenschaftler aus aller Welt zusammen, um sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln? "Ich kenne keine Summer School, die es schon so lange gibt", sagt Esparza. Bereits zum 43. Mal stellt die Technische Universität München (TUM) das Format heuer auf die Beine - "endlich wieder" könnte man sagen. Denn die vergangenen drei Jahre musste die Summer School wegen Corona ausfallen.

