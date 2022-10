Täter verfolgen Mann in Marktoberdorf und schlagen in nieder: Polizei sucht Zeugen

Eine Gruppe verfolgt am Samstagabend einen Mann und schlägt ihn in Marktoberdorf nieder. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest. Diese schweigen jedoch.

30.10.2022 | Stand: 15:12 Uhr

Ein Mann ist am Samstagabend in Marktoberdorf von mehreren Tätern verfolgt und niedergeschlagen. Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei berichtet, im Bereich der Rauhkreuzung. Als die gerufene Polizeistreife dort eintraf, kümmerten sich bereits mehrere Ersthelfer um den Verletzten. Zeugenaussagen zufolge verfolge eine größere Personengruppe den Mann zu Fuß. Anschließend schlugen die Täter ihn zusammen und flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der Personenbeschreibung von Zeugen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Warum kam es zu der Auseinandersetzung in Marktoberdorf?

Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist jedoch immer noch unklar. Die mutmaßlichen Täter und der Verletzte schweigen zu den Vorkommnissen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste lediglich ambulant im Klinikum Kaufbeuren behandelt werden. Zeugen des Vorfalls, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Nummer 08342/96040 zu melden.