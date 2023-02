Das bietet die Tagespflegeeinrichtung "Lebensfreude" für Seniorinnen und Senioren

Das Haus in der Schützenstraße weitet sein Angebot für Senioren aus, die an Demenz oder Altersdepression erkrankt sind. Was Angehörige an der Einrichtung schätzen.

15.02.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Seit einem Jahr besucht Elisabeth Mailinger am Donnerstagvormittag die „Lebensfreude“. Die 85-Jährige, die Demenz hat, kocht, bastelt oder singt dort mit anderen, die an Demenz oder Altersdepression erkrankt sind. Sie bewegt sich mit ihnen und macht mit beim Gedächtnistraining nach der MAKS-Methode. „Meine Mama ist gern hier, sie war immer gern unter Leuten und ich bin beruhigt, dass sie hier gut aufgehoben ist“, sagt Mailingers Tochter Gertrud Heim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.