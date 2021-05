Teilnehmerrekord bei Notarzt-Kurs im Ostallgäu

51 Mediziner qualifizieren sich bei Notarzt-Kurs der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren weiter. Wie der 80-stündige Kurs im Ostallgäu abgelaufen ist.

30.05.2021 | Stand: 15:47 Uhr

51 Medizinerinnen und Mediziner – und damit so viele wie noch nie – haben sich beim diesjährigen Notarztkurs der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren weitergebildet. Der 80-stündige Kurs ist von der Landesärztekammer anerkannt und wurde von den Chefärzten der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Palliativmedizin, Dr. Bernd Hartmann und Dr. Joachim Klasen, geleitet.

Notarztversorgung im Ostallgäu: Wie sich die Personalsituation stabilisiert hat

„Ziel ist es, die deutschlandweit kritische Personalsituation bei Notärzten durch eigene regionale Ausbildungsmaßnahmen zu stabilisieren“ so die Chefärzte. Dies sei in den vergangenen Kursen gelungen – weit über 200 Ärzte aus der Region und aus ganz Deutschland seien bisher in Kaufbeuren qualifiziert worden, um die Notarztversorgung in der Region zu unterstützen. Seit Beginn der Kurse im Jahr 2014 konnte die notärztliche Situation an den Standorten Kaufbeuren und Füssen vollständig ohne Personalengpässe stabilisiert werden.

Der Lehrplan richtet sich nach Vorgaben der Bundesärztekammer zur Ausbildung von Notfallmedizinern. Neben Pflicht-Themen wie Notfälle am Herzen und Unfälle liegt ein besonderer Schwerpunkt auf den regionalen Gegebenheiten, etwa die Besonderheiten der Bergrettung. Zudem lernen die angehenden Notärzte besonders intensiv den Umgang mit schwierigen psychischen Problemen. Wiederbelebungsmaßnahmen trainierten die Ärzte im Rahmen des Kurses an einer lebensechten Puppe.

„Für den Kurs konnten wieder hochkarätige Referenten mit entsprechender fachlicher Expertise gewonnen werden“, so Dr. Hartmann und Dr. Klasen. Neben zahlreichen Ärzten der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren brachten weitere regional und deutschlandweit renommierte Referenten, etwa von den Universitätskliniken Augsburg und München, ihre Expertise ein.

Wieso Kreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren die Notarzt-Kurse bezuschussen

Da es sich um eine Maßnahme zur Sicherung der regionalen notärztlichen Situation handelt, haben sowohl der Landkreis Ostallgäu als auch die Stadt Kaufbeuren, vertreten durch Landrätin Maria Rita Zinnecker und Oberbürgermeister Stefan Bosse, die Kurse in ideeller und finanzieller Hinsicht unterstützt. Der Kurs fand wieder im Grünen Zentrum in Kaufbeuren statt. Amtsleiter Dr. Paul Dosch hatte sich sofort breit erklärt, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Lesen Sie auch

Gesundheit in Buchloe Neuer Oberarzt in Buchloe

Dr. Heiko Hübner, Oberarzt der Anästhesieabteilung und Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu, zeigte sich mit dem Ablauf des Kurses zufrieden. Auch unter Corona-Bedingungen habe der Kurs störungsfrei stattfinden können, zumal nahezu alle Teilnehmer bereits vollständig geimpft sind. Zum Abschluss des Notarzt-Kurses wurde auf dem Kaufbeurer Fliegerhorst die von der Bayerischen Landesärztekammer zwingend vorgeschriebene Großübung zur Sichtung von verletzten Unfallopfern durchgeführt.

Jetzt müssen die angehenden Notärzte noch Praxiserfahrungen sammeln

Nach der Bestätigung der Kursteilnahme für die angehenden Notärzte müssen diese noch insgesamt 50 notärztliche Einsätze unter Aufsicht eines erfahrenen Notarztes absolvieren, bevor sie sich zur Prüfung bei der jeweiligen Landesärztekammer anmelden können. Die Termine für das kommende Jahr stehen bereits. Der siebte Notarztkurs in Kaufbeuren findet vom 5. bis 8. Mai sowie vom 26. bis 29. Mai 2022 statt. Weitere Informationen zum Kurs gibt es im Internet unter www.notarztkursallgaeu. de