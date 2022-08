Blackout bei Telekom-Kunden in Marktoberdorf: Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen

Seit Dienstag geht bei vielen Telekom-Kunden in Marktoberdorf nichts mehr. Wann die Störung voraussichtlich behoben ist.

10.08.2022 | Stand: 11:05 Uhr

Seit Dienstagvormittag geht bei vielen Telekom-Kunden im Raum Marktoberdorf gar nichts mehr: Telefon, Internet und Fernsehen sind tot. Nach ersten Angaben ist wohl der gesamte Ortsteil Sulzschneid sowie das südliche Gemeindegebiet von Marktoberdorf betroffen. Auch mobile Daten sind bei einigen Nutzern nicht verfügbar.

Seit Dienstagvormittag liegt bei Telekom-Kunden in Marktoberdorf Störung vor

Am Dienstag ging gegen 10.41 Uhr bei Telekom-Kunden die erste Störungsmeldung ein: "Aktuell kommt es zu Beeinträchtigungen an Ihrem Festnetz-Anschluss. Wir arbeiten bereits intensiv an der Lösung". Auch am Mittwochmorgen ist noch keine Besserung in Sicht. Bei vielen heißt es nach wie vor Totalausfall.

Telekom-Kunden in Marktoberdorf brauchen noch Geduld

Die Telekom teilte am Mittwochmorgen mit, dass Techniker bereits an der Beseitigung der Störung arbeiten. Ursache für den Totalausfall sei eine Flächenstörung. Diese wird nach Angaben des Unternehmens durch externe Einflüsse wie Unwetter und Bauarbeiten ausgelöst. Telekom-Kunden müssen sich jedoch noch gedulden. Telekom schätzt, dass es wohl noch bis Donnerstagmorgen dauert, bis der Schaden behoben ist.